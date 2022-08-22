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陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力

標籤：經濟

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日在網誌撰文指，加息陰霾和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力和需求，加上本港跟內地的跨境運輸受疫情干擾，預計本港7月商品出口按年續跌，將連續第3個月出現負增長。翻查資料，5月和6月商品出口較去年同期跌1.4%和6.4%。他又提到，若下月美國再加息，本港拆息再向上的話，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率或跟隨上調。

陳茂波表示，上半年綜合消費物價指數升1.5%。即使指數在5月及6月份的升幅稍為擴大，預計7月升勢持續，但全年的通脹率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平，當中食品相關物價的升幅亦已從3月高峰稍為緩和。整體經濟方面，他認為，雖然早前當局將對全年經濟增長預測下調到負0.5%至0.5%，但考慮到上半年已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，本港經濟仍有相當韌力。

明年再派消費券 言之尚早

此外，他昨日出席電台節目時稱，不少使用消費券的市民都「加碼消費」，預料消費券能提振經濟至少1.2%，若不派發，今年經濟會呈負增長。惟他表示，現時談論明年會否再派消費券是言之尚早，指今期消費券令庫房負擔逾600億元，目前經濟和金融市場狀况欠佳，加上印花稅和賣地收入減少，預料赤字可能擴大，仍要檢視未來半年經濟走勢。

另一方面，陳茂波表示，目前沒有計劃撤銷雙倍印花稅等樓市「辣招」，亦不覺得有這個需要，指現時的目標仍然是協助未有物業的港人優先置業。 至於人才流失問題，他指部分港人及外商，因各種原因短暫離港，相信隨着逐步恢復本港與外地往還後，能夠吸引相關人士回港，惟他表示，短期內未必能做到完全毋須酒店檢疫。