瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場

擁投研能力科技優勢

冀私人客戶數目3年倍升

本港既然擁有這麼多千萬富翁，自然亦衍生龐大財富管理商機。瑞銀財富管理上周舉辦推出私人客戶的媒體簡報會，將擁有100萬至500萬美元的投資資產（invested asset）客戶定義為私人客戶，負責大中華區該業務的黃國正表示，私人客戶往往是企業家、年輕家庭、金融專才或其他專業人士，而且一般精通於應用資訊科技（digitally savvy），相信他們可以善用瑞銀近月推出的手機應用程式Circle One，享受到個人化、實時和無縫的投資經驗：「在Circle One，瑞銀投資總監辦公室會根據當前市場情况與客戶分享最新觀點，而亞太區投資總監鄭汪清更會與客戶對話，直接回答客戶問題，分析市場走勢；另外，若我們更改某一股票投資評級，亦會通知持有該股票的客戶。」

目前在瑞銀財富管理大中華客戶群中，私人客戶佔整體客戶的比例為中單位數，比例不高；黃國正認為，由於該市場未來增長迅速，而且該行亦具備全球強大投研能力可望為客戶財富增值，加上Circle One此手機應用程式簡單易用高效的優勢，目標是3年內將私人客戶數目倍增：「我們最關注是未來的增長，大中華私人客戶市場未來的潛力很大，而我們具備這麼多優質配套，包括投資總監辦公室及資訊科技等優勢，我們覺得私人客戶業務將會出現爆發式增長，對此很有信心，也相信市佔率會逐步增加。」

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