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百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作

標籤：經濟

【明報專訊】生物製藥及臨牀前研發服務公司百奧賽圖（2315）上周五開始招股，集資約5.49億元。集團利用獨有專利技術，提供生物醫藥研發及臨牀試驗外包（CRO）雙線服務，於本港一眾生物醫藥股份中，業務較為獨特。

撰文：旻晞

百奧賽圖招股價25.22元，集資5.49億元，本周三截止認購，並於9月1日掛牌。留意集團已有5名基石投資者承諾認購，包括維科、榮昌生物（9995）、三金國際等，認購股份佔是次發售總股數的71%（假設超額配股權未行使），屬近期基石投資者認購比重較高的新股，認購股份設有6個月禁售期。上市後，集團主要股東包括創辦人沈月雷及倪健夫婦二人共同控制27.7%，另外國投將合共持有18.4%股份。

5基石投資者認購七成股份

集團業務可分為藥物開發及臨牀前研究服務兩大範疇。在藥品開發業務方面，又可分為腫瘤學和自身免疫性疾病治療研發，及抗體開發業務。前者於截至最後可行日期，已設計並建立12項候選藥物組成的精選抗體藥物產品管線，包括5項目臨牀階段候選藥物及7項臨牀前階段候選藥物。而集團兩個核心產品：YH003主要針對胰腺導管腺癌、黑色素瘤及其他實體瘤的治療；YH001則主要針對非小細胞肺癌、肝細胞癌及其他實體瘤的治療。

在抗體開發業務方面，集團透過專有的RenMice平台的抗體發現技術及自主研發的體內藥效篩選技術，可作大規模體內藥效評估，最終獲得有可能成為候選藥物的抗體分子。集團的大規模體內抗體藥物發現計劃「千鼠萬抗」是重點項目，可有助增強產品管線、補充核心產品開發，亦或會為生成的抗體提供合作開發藥物、已授權轉讓藥物及其他合作機會。根據往績，集團按千鼠萬抗計劃，已與中國、德國及日本的製藥及生物技術公司，包括德國默克、榮昌生物、華潤生物、中生製藥（1177）旗下的正大天晴等企業達成24項共同開發交易。

臨牀前研究服務主要包括基因編輯、臨牀前藥理評估等銷售有關服務。目前集團的收益主要來自抗體開發業務及臨牀前研究服務，藥物開發業務目前仍未有任何藥品實現商業化並獲得收益。

抗體業務突出 去年收入倍升

集團於抗體開發及基因編輯有其專利優勢，同時提供的模式動物銷售（即提供藥物實驗用動物如白老鼠）亦較為獨特，並已帶來持續收益。從近年收入逐年遞升可見，抗體業務於去年表現尤其突出，收入增長達1.1倍。惟集團仍以臨牀前藥理藥效評估及模式動物銷售為主要收入來源，如今年首4個月業績，合共佔期內收入約74%；基因編輯業務及抗體開發業務收入，則分別佔14%及11%。由於服務技術含量較高，令集團毛利率於往績期間亦見上升趨勢，由2020年的65.75%升至今年首4個月的70.09%。

前十大藥廠 9家有合作

集團大部分客戶為製藥及生物技術公司，目前每年服務客戶總數由2020年的782名增至去年的796名；往績期間與全球前十大製藥公司中的9家互相合作，而前五大客戶平均服務逾兩年，反映其經常業務的客源已較穩定。

不過，正如不少生物醫藥企業，百奧賽圖前期研發開支龐大，直至最後可行日期仍未能盈利，集團亦已預計今年全年虧損將進一步擴大，主要是臨牀開發開支成本持續增加所致。而觀看其兩項核心產品目前分別處於臨牀I至II期，仍未有確實商業化的日子，故目前實在難以判斷百奧賽圖能何時扭虧。

是次集資淨額約為4.71億元，當中七成將用於核心產品的臨牀研發；15%將用於「千鼠萬抗」計劃，為抗體藥物發現及開發提供資金等。

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（新股巡禮）