星展冀人工智能推動銀行業務

該行現有逾萬名科技技術人員，佔公司員工三分之一，並為銀行家數量的兩倍。在擁有大數據的背景下，公司會將相關數據分析開放至各個部門使用，鼓勵員工按數據決策。此外，除一般科技人員之外，來自各部門，如金融、人力資源部亦接受相關基礎技術培訓，包括人工智能、機器學習及大數據分析等。

逾萬科技人員 鼓勵部門數據化

夏艾芬稱，該行現採納數據驅動營運模式（Data-Driven Operating Model），他舉例，人力資源部門可利用大數據了解最近加入的員工數量、背景，以及離職原因等，透過演算法，系統分析出關鍵字眼，啟發員工思考，以提出方案改善問題。在過程中只有人力資源部負責，並不需科技人員帶領。該行的數據近年亦已放上雲端，大型基建退役，當中碳足迹減少近半。有九成的軟件應用程式都在混合、多雲的環境中構建和運行，令產品推向市場的速度加快近20至30倍。

星展亦有利用實時控制塔（control tower）監察系統運作及營運情况，並提供即時反饋。夏艾芬表示，一旦有關運作負壓或出現錯誤，即可透過控制塔查閱數值變化，找出問題癥結，再聯繫相關負責部門處理。

夏艾芬提到，星展於數碼轉型及人工智能上投放大量資源，相較虛擬銀行，他認為星展數碼發展由區塊鏈及人工智能等帶動，技術層面上與市場看齊，加上星展與客戶信任，相信大客戶更信任傳統銀行。