moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

求職配對App 餐飲零售需求大

標籤：經濟

【明報專訊】曾在瑞銀任職股本資本市場（ECM）高層的邱力迅（圖），自2015年起離職，尋覓新路向，其間發現當時市面沒有龍頭企業提供前線職工招聘服務，因此與多名朋友成立「Moovup好工速遞」（下稱Moovup）。他說，Moovup前後投資了8位數字、即以千萬元計金額，將來擬尋求融資，部署開發海外市場，並開拓自由工作者工作配對平台。

Moovup共同創辦人邱力迅形容，當時創業是「膽粗粗」。他們自2017年中起相繼推出網頁及流動應用程式（App），讓商戶及僱主按預算刊發廣告，運用演算法推動求職廣告接觸適合的求職者，求職者則可免費使用程式。在營運過程中，他發現較多中年女士下載App；僱主方面，中小企客戶佔六七成，招聘廣告預算由數十元至數千元不等。服務涵蓋16個行業前線僱員，餐飲、零售佔最多，亦包括物流、美容等。

疫後兩月招聘回升70％

到最近，邱力迅稱已有逾85萬求職者下載App，且持續增加。近期每月使用服務的求職者約20萬人，比去年每月平均約13萬人多。僱主招聘數目在第五波疫情前約3萬份，今年1至3月疫情高峰時，招聘廣告量較平時跌45%。由3月中至5月回升70%。近期香港勞動人口減少，他見更多僱主想購買套餐服務，冀更突出地吸引求職者。一般前線職工要求起薪點1.5萬元，兼職者時薪為55元。隨着6至8月勞動市場再現緊張，他見到全職前線職工薪資比之前有少許升幅，反而移民及人才外流多以白領為主，對前線職工招聘影響不大。

Moovup還在數月前開發可供僱主與自由工作者（freelancer）配對平台「Flexiwork自由拼」，冀從中開拓服務費收入。邱力迅稱，Moovup在2021年末的收入，已經比年初增長6倍。邱力迅表示，將來會投放資源、增聘人手，以優化網站、投入科技及發展Flexiwork，亦擬進一步融資。他們亦會伺機將在港服務標準化，繼而部署進軍新加坡及英國，尋求當地伙伴開拓市場。