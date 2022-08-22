港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

夢芊科技（DreamTec）共同創辦人鄺緯陽博士（圖）表示，多年前已有生產商將「表皮細胞生長因子」（EGF）和「鹼性成纖維細胞生長因子」（bFGF）應用於某些皮膚產品（兩者是促進皮膚細胞生長的蛋白質），但那些生長因子卻是從牛胎盤或羊胎盤等提取出來。這種做法有兩大缺點：第一，單純提取，不能令其數目增加，所以極為昂貴。這樣提取出來的動物EGF每克批發價高達80萬元；動物bFGF的每克批發價更高達100萬美元（約780萬港元）。第二，是動物的生長因子和人類的生長因子始終有些分別，存有風險。較輕微的風險是出現皮膚敏感，嚴重的不能排除會出現皮膚癌。但若使用人類胎盤來提取生長因子，又會涉及道德倫理問題。所以，該公司幾年前就開始研究，利用生物科技大量生產「人類表皮細胞生長因子」（hEGF）和「人類鹼性成纖維細胞生長因子」（hbFGF），協助皮膚嚴重損傷的病人康復。

藉轉基因益生菌生產hEGF和hbFGF

該公司想到，益生菌的生長速度極快，每日可增加多倍，培養益生菌也毋須很大地方。若能借助益生菌生產hEGF和hbFGF，便可將成本大大降低。於是，該公司便嘗試使用轉基因技術修改某些益生菌的基因，令hEGF和hbFGF成為它們的排泄物。一般來說，這種轉基因方案往往要嘗試幾十次至100次才能成功。但該公司只嘗試了大約6次，用了2至3年，便研究出兩種適合的轉基因益生菌，可以分別生產hEGF和hbFGF。

大約一年半前，該公司開始利用自行生產的hEGF和hbFGF，推出「犀補靈強效修復軟膏」和「犀補靈特效修復軟膏」。兩者可促進表皮細胞增殖分化，迅速生長出新細胞，同時促進皮膚和黏膜表面癒合，加快蛋白質合成，令皮膚再生。此外，產品還可以淡化疤痕、減少色素沉澱。其應用範圍包括：燒傷、燙傷、化學灼傷，由嚴重糖尿病引發的腳部傷口，外科手術傷口，醫學美容療程造成的創傷，以及因長期臥牀或坐在輪椅而引發的褥瘡（壓瘡）等。

兩種產品的分別是，「犀補靈強效修復軟膏」只含hEGF，適用於一級至二級的燒傷和燙傷，每瓶售價480元。「犀補靈特效修復軟膏」則包含hEGF和hbFGF，適用於一級至三級的燒傷和燙傷，每瓶售價2500元。一年半來，兩款軟膏在香港賣出1萬多瓶。不過因為疫情，該公司暫未有機會向外國醫療產品入口商面對面講解，故暫未打開出口市場。

不過，該公司生產的hEGF和hbFGF就已經出口，賣給美國和澳洲的同行製造護膚品。通常，這些同行每次只購入1克。不要以為1克很少，因為這些生長因子只需使用極小量，1克已經足以製造30萬片面膜。該公司收取的hbFGF批發價為每克10萬美元（約78萬港元），已經比動物胎盤提取的bFGF廉宜九成。該公司的hEGF批發價則為每克40萬港元，亦比動物胎盤提取的EGF廉宜五成。

hEGF和hbFGF賣外國同行

每克批發價數十萬元

鄺緯陽透露，該公司研究生產hEGF和hbFGF以及上述兩款軟膏的投資高達4000萬港元，雖然仍未回本，但相信相關市場潛力極大。例如，hEGF亦有助眼角膜的上皮和基質細胞分裂，加速膠原蛋白合成，從而修復眼部表面的損傷。而hbFGF則有助修復眼角膜的神經及破損，促進微血管再生。所以，繼上述兩款皮膚修復軟膏之後，該公司亦已應用hEGF和hbFGF推出「犀補靈修護眼液」。

現時，該公司設於葵涌的廠房每月生產的hEGF和hbFGF合共達到3至4克，應用於多款產品以及賣給外國同行。該公司已在將軍澳創新園租下一個1萬平方呎的單位設立多一間新廠，預計明年投產，新廠房投產兩年之後的hEGF和hbFGF產量，預計將達現時葵涌廠房的50倍。

[新經濟新天地]