moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題

【明報專訊】因為燒傷、燙傷、化學灼傷，以及由嚴重糖尿病引發皮膚傷口的問題時有所聞。要處理這些深層的皮膚傷口，以往一直欠缺效果好、又容易負擔的產品。有本地公司研究出大量生產「人類表皮細胞生長因子」（hEGF）和「人類鹼性成纖維細胞生長因子」（hbFGF）的方法，利用兩者製成軟膏，給燒傷、燙傷、灼傷和嚴重糖尿病患者一個新選擇。而且，其生產的hEGF和hbFGF更引來外國同行採購。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

夢芊科技（DreamTec）共同創辦人鄺緯陽博士（圖）表示，多年前已有生產商將「表皮細胞生長因子」（EGF）和「鹼性成纖維細胞生長因子」（bFGF）應用於某些皮膚產品（兩者是促進皮膚細胞生長的蛋白質），但那些生長因子卻是從牛胎盤或羊胎盤等提取出來。這種做法有兩大缺點：第一，單純提取，不能令其數目增加，所以極為昂貴。這樣提取出來的動物EGF每克批發價高達80萬元；動物bFGF的每克批發價更高達100萬美元（約780萬港元）。第二，是動物的生長因子和人類的生長因子始終有些分別，存有風險。較輕微的風險是出現皮膚敏感，嚴重的不能排除會出現皮膚癌。但若使用人類胎盤來提取生長因子，又會涉及道德倫理問題。所以，該公司幾年前就開始研究，利用生物科技大量生產「人類表皮細胞生長因子」（hEGF）和「人類鹼性成纖維細胞生長因子」（hbFGF），協助皮膚嚴重損傷的病人康復。

藉轉基因益生菌生產hEGF和hbFGF

該公司想到，益生菌的生長速度極快，每日可增加多倍，培養益生菌也毋須很大地方。若能借助益生菌生產hEGF和hbFGF，便可將成本大大降低。於是，該公司便嘗試使用轉基因技術修改某些益生菌的基因，令hEGF和hbFGF成為它們的排泄物。一般來說，這種轉基因方案往往要嘗試幾十次至100次才能成功。但該公司只嘗試了大約6次，用了2至3年，便研究出兩種適合的轉基因益生菌，可以分別生產hEGF和hbFGF。

大約一年半前，該公司開始利用自行生產的hEGF和hbFGF，推出「犀補靈強效修復軟膏」和「犀補靈特效修復軟膏」。兩者可促進表皮細胞增殖分化，迅速生長出新細胞，同時促進皮膚和黏膜表面癒合，加快蛋白質合成，令皮膚再生。此外，產品還可以淡化疤痕、減少色素沉澱。其應用範圍包括：燒傷、燙傷、化學灼傷，由嚴重糖尿病引發的腳部傷口，外科手術傷口，醫學美容療程造成的創傷，以及因長期臥牀或坐在輪椅而引發的褥瘡（壓瘡）等。

兩種產品的分別是，「犀補靈強效修復軟膏」只含hEGF，適用於一級至二級的燒傷和燙傷，每瓶售價480元。「犀補靈特效修復軟膏」則包含hEGF和hbFGF，適用於一級至三級的燒傷和燙傷，每瓶售價2500元。一年半來，兩款軟膏在香港賣出1萬多瓶。不過因為疫情，該公司暫未有機會向外國醫療產品入口商面對面講解，故暫未打開出口市場。

不過，該公司生產的hEGF和hbFGF就已經出口，賣給美國和澳洲的同行製造護膚品。通常，這些同行每次只購入1克。不要以為1克很少，因為這些生長因子只需使用極小量，1克已經足以製造30萬片面膜。該公司收取的hbFGF批發價為每克10萬美元（約78萬港元），已經比動物胎盤提取的bFGF廉宜九成。該公司的hEGF批發價則為每克40萬港元，亦比動物胎盤提取的EGF廉宜五成。

hEGF和hbFGF賣外國同行

每克批發價數十萬元

鄺緯陽透露，該公司研究生產hEGF和hbFGF以及上述兩款軟膏的投資高達4000萬港元，雖然仍未回本，但相信相關市場潛力極大。例如，hEGF亦有助眼角膜的上皮和基質細胞分裂，加速膠原蛋白合成，從而修復眼部表面的損傷。而hbFGF則有助修復眼角膜的神經及破損，促進微血管再生。所以，繼上述兩款皮膚修復軟膏之後，該公司亦已應用hEGF和hbFGF推出「犀補靈修護眼液」。

現時，該公司設於葵涌的廠房每月生產的hEGF和hbFGF合共達到3至4克，應用於多款產品以及賣給外國同行。該公司已在將軍澳創新園租下一個1萬平方呎的單位設立多一間新廠，預計明年投產，新廠房投產兩年之後的hEGF和hbFGF產量，預計將達現時葵涌廠房的50倍。

[新經濟新天地]