洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長

另一核心產品是面向消費者，為北美居民及專業會計師提供報稅解決方案TurboTax，由於歐美國家的個人稅務制度複雜，甚至找會計師報稅亦是很普遍，TurboTax能讓個人能夠方便快速地準備所得稅申報表，因此目前在美國的市場份額已經超過70%。

除了上述的知名產品外，在近年來收購了個人金融平台CreditKarma，提供免費信貸評分服務及去年底收購的MailChimp以電郵為基礎的數字化營銷服務，也會成為未來幾年提高公司成長空間的關鍵產品。

Intuit的股東回報率近16年來的平均為33%，它成功實現長期增長離不開三個原因。其一，它的產品粘性和需求強，在資源有限的中小企業中，往往沒有動機去購買昂貴的ERP軟件，人力資源有限，銷售等軟件寧願採用Excel等方式，唯獨記帳軟件公司會優先願意購買，因為方便內部記帳管理和報稅。

產品粘性需求強

同時，軟件的轉換成本很高，因為員工要重新學習一套新的記帳平台使用方法，因此用了就很少會再更換。由於它們起步早，因此建立了高價值的品牌效應，客戶企業使用它更能方便招聘容易上手的員工。這家公司也能無視經濟周期，因為企業狀况好壞都需要財務管理和交稅，唯一擔憂便是經濟衰退的來臨，可能會出現小型企業堅持不下，面臨倒閉潮的風險。

其二，Intuit雖然是一家老牌公司，但它會與時並進，有着較強的自我迭代基因，從而構成一個可以長期增長的生意模式。它把過往授權模式轉成SaaS訂閱模式搬上雲端和移動化模式讓它重拾成長，實現自有現金流的加速增長，目前授權模式的QuickBook Desktop相關產品及服務收入僅佔總收入的15%。

不斷收購整合 建生態平台

最後，公司不斷推進市場，有着很大的成長賽道及商業模式擴展性高，基於網絡效應形成一個複雜的生態平台，在QuickBook推出Market Place支付、出糧，並收購Mailchimp營銷解決方案，把現有的QuickBook和MailChimp的自動化營銷、電商系統和內容管理系統整合，它的生態平台能把營銷數據、用戶行為和財務數據結合，構建出成為中小企業成長的核心。

（作者洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；均為證監會持牌人，執筆之時，作者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

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[洪龍荃、傅可怡 明智博立]