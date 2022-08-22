溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動

展望未來，縱使7月宏觀經濟現波動，供需兩端均有所放緩，但我們預計這只是景氣復蘇途中小波動，暫毋須過慮。我們以下會從內房、基建及防疫措施等三方面作闡述。

隨着央行再度調降MLF利率，LPR下行趨勢將延續，意味中國利率仍處於下行期，有助於地產需求復蘇。而近期愈來愈多城市密集刺激房地產需求，對房企的信用紓困亦開始加碼，在通脹開始抬頭背景下，房屋需求最差的時候或即將過去。據路透社引述消息報道，內地金融監管部門推出新措施緩解內房流動性壓力。由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」，料中線房企拿地投資意願將重現走高，帶動上下游產業鏈加快恢復，支持經濟回溫。

至於基建方面，投資加碼趨勢仍將延續。7月單月基建投資增速同比雖然小幅走低，但仍錄雙位數增長，基於「穩增長」的前提下，基建投資高增趨勢不變，進一步為經濟托底。最後是常態化核酸檢測背景下，防疫政策邊際放鬆將是趨勢，防疫對經濟的影響將持續緩和。因此，我們判斷7月經濟波動並沒形成趨勢，下半年經濟景氣仍有望逐步回升。

紫金礦業淨利潤大增

今個星期第一隻股份是我們下半年選股之一的紫金礦業（2899）。集團已公布上半年業績，營業收入較同期增長20.6%至1324.6億元人民幣，歸屬於上市公司股東的淨利潤為126.3億元人民幣，同比大增89.9%。基本每股收益則為0.48元人民幣（上年同期為0.262元人民幣）。

與2021年全年業績表現對比，毛利率有所改善。產量方面，主力礦種產能大幅提升，其中銅（佔礦石部分收入56%）、金（佔礦石部分收入30%）分別按年增長70.47%及22.79%。

另外，集團亦正佈局碳酸鋰業務，現時整體碳酸鋰當量資源量超過1000萬噸，計劃年產能15萬噸以上，用以配合現時市場需求及為企業帶來新收入來源。綜合而言，集團強勁開採能力支持礦業分部向好，加上碳酸鋰業務拓展有望帶來收入持續增長，投資者可於現價約9元買入，目標價10.7元，8.1元為止蝕價。

另外，我們再次推介中移動（0941）。集團已公布次季業績。受惠數碼轉型，此部分收入增至 1108 億元人民幣，按年增 39%。是次中期息為每股 2.2港元，同比增長 34.9%，亦高於市場預期。業績表現高於市場預期，逐步增加派息比例均助股價於市况波動下提供一定抗跌能力。買入價為50元，兩級阻力分為53.2及54.3元，暫不設止蝕。值得留意的是，中移動將於9月6日除淨。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]