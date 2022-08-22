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何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259

標籤：何啟聰

【明報專訊】騰訊（0700）績後向好，連升4個交易日，向上有待企穩320元，300元關口有待重建支持。看好可考慮騰訊認購證21259，行使價380.2元，2022年11月到期，實際槓桿約10.4倍。相反看淡可留意騰訊認沽證21393，行使價250.8元，2023年1月到期，實際槓桿約6.2倍。

即將派成績的快手（1024），上周五高位曾升逾半成，但末能順勢突破75元，收市升逾4%，向上阻力或參考80元關口。快手急升，好友追貨，但關注業績後窩輪引伸波幅或有回落風險，追貨好友選擇中距離牛證可免除引伸波幅影響，看好或可考慮快手牛證67586，收回價68元，行使價65元，槓桿比率約7.3倍。

京東（9618）公布業績在即，股價維持在220元水平之下，亦見有資金趁股價弱勢部署好倉，看好或可考慮京東牛證62829，收回價200元，行使價197元，槓桿比率約8.9倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]