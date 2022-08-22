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瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738

【明報專訊】恒指公司上周五收市後公布季檢結果，較早前傳有機會「染藍」的快手（1024）再度落空，另要留意快手將於明天（23日）公布業績。如投資者看好快手後市表現，短線部署可留意快手認購證20952，行使價79.99元，2022年12月到期，有效槓桿約4.9倍；或長線部署選擇快手認購證23181，行使價92.97元，2023年3月到期，有效槓桿約4.2倍。

另外，網易（9999）公布業績後，有大行下調網易目標價，主要是與網易仍然未能於內地審批遊戲版號中上榜有關。網易上周五股價亦跌約6.3%，收報133元。股價大幅回落，重回一個月前的水平。根據瑞銀上周五的紀錄，投資者主要趁低買入網易的相關好倉產品，博股價反彈，尤其以牛證為主。如投資者看好網易，可留意網易牛證51738，收回價122元，行使價120元，2023年4月到期，有效槓桿約9.5倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]