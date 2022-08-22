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摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894

【明報專訊】東方海外（0316）剛公布業績，上半年盈利增加1倍至56.6億美元，公司再增加中期息95%，特別息則輕微減少。雖然中期息較預期多對輪價不利，但上周五股價午後升近7%，相關窩輪下午均有不錯升幅。至於特別息高於股價的2%，相關窩輪的行使價及換股比率將於股份除淨當日（9月1日）調整，價外幅度及輪價將不受影響。如看好可留意東方海外購證19188，行使價266.66元，實際槓桿4.3倍，2022年12月30日到期。

東方海外母公司中遠海控（1919）受惠東方海外業績，股價上周五跟升近4%，公司將於8月30日公布業績，此前已發盈喜，預料中期淨利潤升75%。其股價今年走勢落後，6月中至今於約11至12元穿梭，如有意追落後可留意中遠海控購證15894，行使價13.7元，實際槓桿7.6倍，2022年10月26日到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]