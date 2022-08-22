廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」

不過，客人沒買下單位，並不代表生意機會消失，如果地產代理有優良及專業的服務，客人仍會給予機會，讓地產代理去介紹其他單位，生意最終仍可以在自己手裏。

至於一般買家，入市時可能沒有考慮風水，尤其近期市况，雖受到不同利淡因素衝擊，很多買家希望能趁低吸納，找到心水平價盤。筆者有些朋友正考慮入市，請筆者幫忙留意市場的平價單位，但筆者認為，如果買家沒有先「做功課」，不熟悉市場價格，遇到平價盤時，搜集資料和考慮時間自然較長，平價盤往往就失之交臂。因此，筆者認為買家如果真的想趁機入市「執平貨」，必須要時刻了解市場動態，不是守株待兔，而是需要主動出擊，不斷留意及視察自己心儀區域的單位，確實了解目前價格，當真正低於市價的單位出現時，不用再懷疑及比較，可以快速地買到心頭好。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]