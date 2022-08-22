布少明：撤辣招振經濟莫遲疑

金融及地產是香港「大得不能倒」的重要支柱。疫情肆虐下，今年本港樓市交投受重挫，新盤一度煞停；二手交投幾近「冰封」。其實部分為打擊樓市過熱而推出的「辣招」已明顯不合時宜，大有放寬甚至撤銷的空間。例如於2013年出台的DSD，2016年稅率上調至15%，有關稅款於封關前3年，亦即2017年至2019年，已經出現按年遞減；及至今年首7個月，更減至逾1400宗水平。

在疫情及加息陰霾下，放寬DSD料有助釋放投資及換樓需求，故建議豁免或寬減，至少將15%的DSD稅率回復至雙倍印花稅，開市民換樓方便之門，活化換樓鏈。

至於買家印花稅（BSD），相關稅項於2017年至2019年，錄得繳交BSD個案分別為逾3800宗、逾3500宗及逾2100宗，反映內地及海外人士來港置業需求殷切。不過，隨着疫下本港對外封關，BSD個案大幅回落；加上早前政府統計處公布資料，今年年中錄得約11.3萬名港人淨移出。因此建議港府下調BSD稅率，或取消BSD稅，以吸引環球人才及資金來港，補充移民潮對本港帶來的人財流失。

最後有關額外印花稅（SSD）方面，面對經濟下滑，不少東主或個人須放賣物業套現，惟如買樓未過三年，須受SSD「懲罰」，因此建議政府豁免SSD，或寬減SSD至「加強版」前水平，藉此加強市民周轉靈活性，同時振興經濟。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]