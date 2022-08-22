馬泰陽：港加息料循序漸進影響小

自7月27日起，港元拆息持續上升，當中的一個月銀行同業拆息已升穿1.2厘，跟據H按的實際按息，早已觸及2.5厘封頂水平，更一度升至逾28個月以來的新高。同時，由於港元多次觸及弱方兌換保證，金管局自5月起，多次承接港元沽盤，令本港的體系結餘持續下降，銀行資金成本上漲下，促使本地銀行有需要上調H按鎖息上限的壓力， 市場預期最快到第三季內本港銀行會上調最優惠利率P。

應預留充足資金作緩衝

早前已有多家中小型銀行微調H按鎖息上限，而日前匯豐及渣打銀行亦跟隨上調H按鎖息上限後，相信會有牽頭作用，相信有其他銀行陸續跟隨。至於H按鎖息上限後，以一個600萬元的單位為例，申請九成按揭還款年期為30年，用H按計劃計算，基於按揭利率已高於Ｈ按計劃封頂息率，若以H按計劃封頂息率2.75厘計，每月供款約23147元，較H按為2.5厘時，每月的22403元，增加約744元，其增幅約3.3%。

不過，置業人士亦需留意，隨着本地的加息預期升溫，準業主的供樓開支及壓力測試的要求亦會同步增加，建議有意置業人士應預留充足的資金，以作緩衝之用。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]