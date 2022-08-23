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內地按息基準 5年期LPR減0.15厘 1年期降0.05厘 分析：減幅未夠支持樓市

【明報專訊】人民銀行繼上周降低1年期中期借貸便利（MLF）利率0.1厘後，昨日亦如市場預期，公布下調1年期貸款市場報價利率（LPR），不過只降0.05厘至3.65厘，少於市場預期的0.1厘；不過，5年期以上LPR則自5月後再次大幅下調0.15厘（見圖1），降幅高於市場預期的0.05厘。人行行長易綱（圖）昨日表示，銀行要發揮支柱作用鞏固經濟復蘇，要求保持貸款總量增長穩定、增加對實體經濟貸款投放、加強對平台經濟重點領域金融支持，並保障房地產合理融資需求。

明報記者 歐陽偉昉

受新冠疫情防控、房地產商債務問題等影響，今年首7個內地商品房銷售額按年下跌28.8%，打擊房地產投資，以至相關銷售生產活動。為提振樓市，作為內地按揭利率基準的5年期以上LPR今年以來已累減0.35厘；新發放個人住房貸款加權平均利率在6月跌至4.62厘的5年新低（見圖2），較去年底跌1.01厘，單計次季跌0.87厘，為2009年有紀錄以來最大季度跌幅。受措施帶動，多隻內房股昨日逆市做好（見表）。

刺激多隻內房股做好

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，今次下調5年期LPR是為改善樓市氣氛，同時一些地方政府開始向房企提供貸款以完成項目，一旦項目取得進展，可減輕按揭貸款借款人的擔憂，刺激買樓意欲和確保樓價靠穩，吸引潛在買家入市或業主換樓。不過下半年內地出口面臨壓力，科技企業持續削減人手，就業未有明顯改善下，令有能力的買家減少，因此認為按息下降不會即時帶來效果，預期要到今年第四季至明年第一季，房地產市場才會隨經濟情况改善。

東吳證券料需再降0.2厘

東吳證券首席宏觀分析師陶川則表示，5年期LPR仍須持續下調才能帶動房市銷售回暖，料續會再降0.2厘。過去樓市下行周期，按息平均下跌1.5至2厘，今輪未有以上減幅，是房地產銷售增速仍在探底的一個重要原因。該行預期，政府將續推出「保交樓」政策專項貸款、地產紓困基金和進一步結構放鬆政策來幫助樓市。

招證：為保息差 銀行暫難減息

1年期LPR降幅意外地小，招商證券報告指出，截至6月的新發放企業貸款利率已降至4.16厘的歷史新低，今年以來除房地產外的企業新增信貸量也遠超近幾年同期水平，目前1年LPR下降需求有限。LPR是在MLF基礎上，由銀行按資金成本、市場供求、風險等因素加上溢價來報價，本月除人行降MLF降息，沒有其他政策幫助銀行下調資金成本，因此在5年期以上LPR降息0.15厘之下，銀行為維護淨息差，只將1年LPR降0.05厘。

此外，7月向實體經濟發放的人民幣貸款餘額按年增長10.9%，低於廣義貨幣餘額（M2）增長12%，顯示不少貸款資金存放於銀行帳戶收息，也減少減息刺激借貸的需求。