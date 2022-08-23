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在岸人幣近兩年低 匯豐估年底逼7算

【明報專訊】昨日內地5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.15厘，跌幅超過市場預期，在岸人民幣兌每美元在上周五跌見今年新低後，昨日早上開市進一步下跌220點子（1元等於1萬點子），是為近兩年新低，截至晚上9時，在岸人民幣報6.844，下跌271點子。匯豐發表報告，將人民幣至今年底預測目標從6.65貶至6.9，明年中預期則由6.7降至6.95。

人民幣中間價昨報6.8198，較上周五貶133點子，為2020年9月以來新低，惟較市場預期的6.82強，或顯示人行對人幣快速貶值有保留。美匯指數升至108.4點加劇人民幣全日走弱，離岸人民幣昨晚9時報6.867，下跌335點子。人民幣兌一籃子貨幣亦跌，彭博以CFETS貨幣籃子測算的人民幣指數，昨跌0.17點至102.19點。

歐美多國央行今年快速加息，中國卻多次減息，貨幣政策走向背馳，帶動在岸人民幣兌美元年初至今累貶7.68%。匯豐外匯研究全球主管Paul Mackel下調人民幣預期，認為內地動態清零的防疫政策，以及外部需求放緩，均會對經濟增長帶來壓力，不過中美息差已趨於穩定，加上人民幣目前估值較上半年合理，相信人民幣及後貶值速度會較第二季溫和。

現價合理 分析料跌幅漸緩

招商證券報告預期，美元將繼續強勢直至聯儲局加息結束，內地出口提振轉弱，假如中國開啟減息周期，人民幣匯率短期貶值壓力將更為顯著。不過中金報告則認為，人民幣重現上半年貶幅可能性較低，隨着穩定增長政策加強，預期經濟逐步好轉，加上貿易收支穩定、美匯指數升勢偏離長期均值，均可限制人民幣跌幅。