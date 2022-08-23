moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

恒指公司：擴至80隻藍籌無固定時間表

【明報專訊】翰森製藥（3692）、中國神華（1088）、百度（9888）及周大福（1929）上周五（19日）宣告「染藍」，恒指成分股在9月5日起由69隻增至73隻。恒指公司回覆彭博電郵查詢時表明，恒指成份股在何時擴大至80隻沒有固定時間表，會視乎一籃子因素判斷。

4藍籌新貴 僅周大福跌

恒指公司表示，成份股的選擇基於一籃子因素，例如市值、成交量、行業代表性，以及個股在每一次評審期間的財務表現。根據恒指公司去年預計，至今年中成分股數量會增至80隻，惟據上周公布的變動，成分股僅增至73隻，未及原初預期。不過，恒指公司早在6月發表網誌時，已預告80隻藍籌股非「硬指標」，挑選新藍籌股的門檻要求，不可單純為了達到80隻的目標而有所降低。自2021年第一季起至今年第一季，5次季度指數檢討中，每次亦有淨新增數目穩定，平均增加約3隻成份股。除上述4隻股份染藍外，恒指公司上周亦宣布國指納入商湯（0020），並剔除中國太保（2601）

恒指昨日反覆再跌逾百點，而上周五獲納入的4隻股份，僅周大福（1929）下跌0.6%；至於獲進一步納入國指的商湯（0020），則升逾4%。

恒指跌116點 科指連挫3日

港股昨日表現持續低迷，收市跌116點，報19,656點，成交金額僅830億元。國指跌24點，報6695點；科指連跌第三個交易日，跌40點，報4152點。4隻染藍股份僅一隻跌，周大福昨曾高見17.48元，升6.8%，創1個月高位，尾市倒跌0.6%；翰森製藥升3.2%，報16元；神華升2.1%，亦曾創1個月高位至24.35元；百度升0.9%，報128.9元。納入國指的商湯升4.3%，報2.19元；被剔除的中國太保則跌2.8%，報15.78元。