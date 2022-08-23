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希慎：檢疫倘下半年放寬 零售市道樂觀

【明報專訊】希慎（0014）上半年少賺86.3%至7100萬元，主要來自反映市場情況的投資物業估值變動，期內核心盈利增長4.9%至12.35億元，第一次中期息維持派每股0.27元。雖然上半年旗下寫字樓及住宅租金收入下滑，惟管理層表示，商舖續租租金較去年回穩甚至上升，相信稍後倘放寬檢疫措施，零售市道會更為樂觀。

上半年營業額挫3.1%

寫字樓住宅跌 商舖升

希慎上半年營業額按年下跌3.1%至17.77億元，當中來自寫字樓及住宅業務營業額分別跌8.5%及6%，商舖營業額增3.2%至8.46億元。

集團稱，寫字樓業務繼續受壓，部分由於香港未與內地通關，惟隨着經濟基本因素及市場情緒改善，商舖業務開始恢復。住宅租賃業務錄得下跌，主要因為來港外籍人士的需求有限。

集團首席營運總監呂幹威（圖）在中期業績記者會上表示，旗下商場人流於第五波疫情回落後有見反彈，第二季商戶的銷售額較首季增長25%，即使近期本港確診人數回升，但餐飲表現等可見商場人流仍能維持。若政府下半年可再逐步放寬防疫措施，料商場人流及銷售能夠穩定上升，對市道前景感樂觀。

商戶銷售額按季升25%

希慎上半年商舖業務組合續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍錄得下跌。呂幹威稱有關水平是與數年前的租約比較，以今年與去年相比表現則平穩，不少租約租金更有輕微增加，未來如本港能進一步開放關口，商戶銷售有望更佳。