moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

電動車廠零跑科技料集資117億

【明報專訊】據路透社旗下IFR引述知情人士表示，中國電動車製造商浙江零跑科技計劃最快於本周上市聆訊，若成功通過將於下周起展開首次公開發售的預路演工作，預計集資約15億美元（約117億港元）。零跑科技今年3月提交H股上市申請，中證監上周五（19日）批准公司赴港上市。聯席保薦人包括中金公司、花旗、摩根大通及建銀國際。

主攻中高端主流新能源車

中證監表示，批准公司發行不超過約2.91億股境外上市外資股，每股股本為1元人民幣，全部為普通股；並核准該公司59名股東將合計約7.9億股境內未上市股份轉為境外上市外資股，相關股份轉換完成後可在聯交所主板上市流通。 

據初步招股文件顯示，零跑科技主要聚焦於價格介乎15萬至30萬元人民幣的中國中高端主流新能源汽車市場，於2019年7月起交付首款量產車型智能純電動轎跑S01，目前旗下擁有S01、T03、C11及C01四款車型，並計劃以每年推出1至3款車型的速度，於2025年底前推出8款全新車型。

吉利擬分拆網約車公司

曹操出行最快明年港上市

此外，據彭博社引述消息人士稱，吉利汽車（0175）母企吉利控股集團正考慮分拆旗下網約車公司曹操出行，最快明年在港上市集資數億美元，以在中國繼續擴張業務佈局，目前曹操出行亦正籌備新一輪上市前融資。

明報記者

[新股]