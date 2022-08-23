官斥共享集團兩清盤人濫權 裁定需付堂費 兼不得收取任何報酬

明報記者 葉翠

共享集團在開曼群島註冊成立，於2020年經開曼法院委任羅申美企業顧問的馬德民及黎頴麟為共同臨時清盤人，再經香港法院確認。公司其後就清盤提交上訴申請，惟在20個月內多次延期後，仍無法滿足聯交所提出的復牌條件。與此同時，公司其間淨虧損擴大一倍，公司未有向法院解釋為什麼應該進一步延期，並於2021年11月22日撤銷申訴。

申請延期清盤 未有充分解釋

公司當時表示，申請延期清盤主要因為已試圖就所有債務實施重組方案。根據擬議計劃，共享集團將向債權人發行新股，亦將透過新股給現有股東集資，以便籌集資金為公司未來營運提供資金。該計劃考慮的交易須經聯交所和證監會批准，但截至申訴日，該公司尚未獲得監管機構的必要批准。

法官認為，清盤人試圖透過向開曼法院提出呈請，確認擬議計劃可行，而且清盤人繼續負責提出該計劃符合債權人的最佳利益，以及要求香港法院承認他們的任命並賦予他們在香港展開工作的廣泛權力是合適的。清盤人為此更敦促開曼法院緊急處理申請，並提交兩份確認書，當中包括一些未經任何文件支持的陳述，或與公司提交的反對請願書的證據並不一致。

報告公司狀况時 未公平坦誠行事

法官批評，臨時清盤人未有在向法院報告公司狀况時公平坦誠地行事，而清盤人所聘請的律師亦未有讓臨時清盤人明白他們對債權人和法院的責任。