沙螺洞換大埔船灣地 補地價7.7億

擬建高爾夫球場連宿舍

據地政總署文件顯示，沙螺洞發展有限公司上月與政府簽訂協議，以沙螺洞一籃子合共約204萬方呎土地，換取大埔汀角船灣一幅約568萬方呎地皮，當中涉及7.7億元補地價。上述項目將用作興建私營高爾夫球場，其建築物業份之可建樓面最高為161,460方呎，當中包括不多於16,587方呎為供員工入住的住宿設施，另有不少於18,514方呎的樓面，為供會員、賽事參加者等入住的住宿設施，住宿期間不得超過12個月。此外，項目亦需提供不少於200個至不多於300個車位。

政府發言人早前表示，沙螺洞將推行積極的生境管理措施，包括保護重要生境、修復荒廢農地、提高次生林地價值、清除外來物種等，以提升生境質素，並增加生物多樣性，政府亦會按需要提供合適公共設施，例如低碳排放廁所。據了解，發展商交出的沙螺洞用地不包括鄉村式地帶內荒廢的村屋，因此於收地後沙螺洞仍有小部分土地為私人地。

今次換地之大埔船灣堆填區，於1995年修復，原為高爾夫球練習場，2017年政府同意非原址換地後，沙螺洞發展公司於2019年提交環評報告，提出興建一個約53公頃的18洞高爾夫球場，當時評估料於2023年竣工，而該份環評已獲通過，隨時可以動工。