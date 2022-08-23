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康師傅半年純利跌近四成 照派特別中期息

【明報專訊】食品股康師傅（0322）收市後公布中期業績，上半年收入按年升8%至382.17億元（人民幣，下同）。受原材料價格上漲影響，拖累毛利及純利表現，惟分銷成本率按年持平。半年EBITDA按年跌24.3%至34.17億元，毛利按年跌1.9%至107.86億元，毛利率跌2.83個百分點至28.22%。純利按年倒退近四成至12.53億元，每股基本盈利22.25仙，派特別中期股息6.63美仙，按年跌3.6%。康師傳績前收報12.72港元，全日升3.1%。

即食麵飲品毛利率齊挫

康師傅表示，受國際局勢及部分地區疫情與氣候異常影響，經濟運行出現波動，行業經營壓力變大。期內兩大核心產品毛利率均錄得跌幅，即食麵收入按年升6.3%至135.21億元，但因原材料價格上漲，令即食麵毛利率按年跌3.26個百分點至20.63%，拖累即食麵純利跌四成至5.44億元。飲品收入按年升9.1%至242.95億元，而受原材料價格上漲及組合變化影響，飲品毛利率跌2.64個百分點至32.14%，飲品純利跌37.1%至7.44億元。

展望下半年，康師傅表示，宏觀環境仍存在複雜性與不確定性，但中國消費規模大，長期向好的基本面沒有改變。

康師傅又表示，即食麵事業繼續用多價格帶、多規格、多元化口味產品滿足消費者的需求。飲品事業則會繼續聚焦核心品類、推進產品結構調整。