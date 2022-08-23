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蘋果員工聯署 促續WFH 指兩年來無損業績 原定9月起一周3天返公司

【明報專訊】自疫情引發出「在家工作」（WFH）以來，不少員工都愛上了遙距辦公，甚至成為公司與員工的角力場。蘋果（美：AAPL）早前希望下月起員工每周3天重返公司工作，惟遭員工抵制，員工更指疫情以來公司業績良好，促使公司鼓勵靈活工作，醞釀聯署發請願信，向公司力爭在家工作權利。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）自去年6月起，再三嘗試令員工恢復在辦公室工作，只因疫情反覆，計劃一再推遲。時至今年6月庫克曾發通告，指示員工自9月5日起每周須有3天返公司工作，理由是「人際合作對我們的文化是必不可少的」，並規定上班日為周一、二、四；直到上周，新通告維持周二、周四安排不變，周一則交由各組決定，被視為向員工讓步。

逾萬員工加入「遙距工作倡議」

去年全球蘋果員工成立了組織「Apple Together」，該組織於周日內部發起請願，要求蘋果容許員工與直屬上司決定工作安排，認為員工的工作模式不應受制於繁複程序及高層批准與否。疫情肆虐以來，蘋果市值由去年2月急漲一倍至2.8萬億美元，部分員工以此為由，證明員工近兩年多以來雖未有在公司工作，但業績優秀。蘋果在內部溝通平台Slack中，已有逾萬名員工加入「遙距工作倡議（Remote Work Advocacy）」群組。

《金融時報》引述蘋果某硬件工程職員表示，他有份協力策劃請願，並透露組織打算本周內收集聯署，其後核實內容及向管理層發文件。他強調目前組織不會對外或向管理層透露員工姓名，以便保障員工，尤其近期集團人事部被指向員工報復。蘋果未有評論事件。

fb Google准跨省遙距工作

去年3月疫情肆虐，facebook、Google母企Alphabet（美：GOOG）等矽谷巨企亦曾容許工程師遙距工作，部分員工更獲准移居至其他省份，人工不變。去年Spotify更乘勢推出「隨處工作（Work from Anywhere）」。另一科技巨擘特斯拉（美：TSLA）方針則迥然不同，主席馬斯克（Elon Musk）指不再容許遙距工作，除了對集團有巨大貢獻者外，但凡未有到公司上班者，均作辭職論。

今年5月，機器學習電腦科學家Ian Goodfellow離開蘋果，轉投Google系的DeepMind，他曾透露蘋果的重返公司政策，是他離去的主因之一。今次蘋果員工請願信提到，「我們相信蘋果不應制止，反而應鼓勵靈活工作，以使公司更多元化及成功，令我們覺得可自在地一起有不同的想法」。

（綜合報道）

[國際金融]