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全球央行會議在即 歐元跌穿1算

【明報專訊】Jackson Hole年度全球央行會議舉行在即，美國聯儲局主席鮑威爾亦會出席，市場擔心到時鮑威爾「放鷹」，促使美股昨晚顯著下跌，而歐洲亦擔心歐央行加息，歐洲股市普遍走低，歐元兌美元亦跌穿一算。

憂行長「放鷹」 科網股急挫

Jackson Hole年度央行會議將於當地時間本周四（25日）至周六（27日）舉行，屆時鮑威爾會出席。市場憂慮鮑威爾會借機向市場發進取信號，上周五美股三大指數已全面報跌，其中納指更急挫2%。昨晚開市初段道指及標指亦分別挫1.3%及1.5%，納指跌近2%。重磅科技股如微軟(美：MSFT)、Alphabet(美：GOOG)均跌逾2%，亞馬遜(美：AMZN)更大跌3.5%。美國10年期債息重上接近3厘。市場人士亦愈益關注聯儲局縮減資產負債表的影響，因為由下月起，聯儲局縮表步伐將達到每月950億美元的終極上限。隨着市場游資減少，風險資產價格可能受壓。

Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek認為，鮑威爾周五會有意發表鷹派言論，料較7月27日記者會時的言論更進取，當時鮑威爾表示聯邦基金利率已回復中性。

根據利率期貨市場價格反映，9月22日聯儲局議息會議加息0.75厘的機會昨晚亦超越了加息0.5厘，達到52.5%，上周五只是47%。反映經過一個周末後，更多市場人士相信9月聯儲局會連續第三次會議加息0.75厘。國際油價昨晚大跌，紐約期油跌4%，報87美元，布蘭特期油挫3.6%，報93.23美元。

德央行：衰退風險增也要加息

市場現正密切關注周二公布的歐元區採購經理人指數（PMI），歐央行最新會議紀錄亦於本周四公布，Stoxx 600指數昨日開市不久即跌約1%，三大股市指數亦全線倒跌，英國富時100指數跌約0.6%，法國CAC 40指數跌約1.8%，德國DAX指數更挫逾2%。德國央行行長Joachim Nagel早前向當地報章表示，即使德國衰退風險增加，歐央行必須繼續加息；其言論使市場憂慮升溫。

受本周消息影響，昨晚歐元兌美元亦跌穿一算，至晚上10時半報0.9971美元。受今年多重消息困擾，歐元已由近一年高位1.18水平起跌近兩成。

（綜合報道）

[國際金融]