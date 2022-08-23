梁天卓：不要盲信網站資訊

相關性不等於因果關係

有關這些維他命的「研究」有很多，其中一些「發現」說食維他命E的人通常較健康，於是得出維他命E補充劑可以延年益壽的結論。這是典型相關性不等於因果關係的例子。從實證研究的角度看，我們要問：到底是哪類人會主動補充維他命E？是本身對自己不重視的人？還是凡事以養生為前提的人？如果是後者，他們又會否在補充維他命E的同時，同時進食各類補品又主動去做運動？換句話說，這類「研究」發現的只是維他命E補充劑和延年益壽兩者之間的相關性，而不是它們的因果關係。

要估算維他命補充劑和提升健康兩者之間的因果關係，最理想的方法是進行隨機對照試驗（randomized controlled trial），亦即找來一批研究對象隨機分成兩組，一組讓他們食補充劑，另一組則不食，然後再比較他們的結果。經濟學者Emily Oster最近在她的通訊簡報提到，最近《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表了一項研究，利用隨機對照試驗發現維他命D並沒有減少骨質疏鬆問題，亦未能減低癌症和心臟病等疾病的風險。

當然，父母可能會仍然會說：這些補充劑一般無害，即使無益，小量進食亦無妨。的確，對不少父母來說，在紛亂的湊仔過程裏，能夠獲得一些心理上的安慰也可以是合乎成本效益的。不過，同時間父母要小心分清楚相關性不等於因果關係，很多時坊間或網上推薦的健康產品的成效都名過其實，所以千萬不要盲信討論區裏找到的「研究」。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]