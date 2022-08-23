薛偉傑：內地湧現大病籌款平台 解憂之餘隱憂更多

助困難病人籌集醫療費用

其實，這些「大病籌款平台」在概念上與傳統眾籌平台相近，只不過，它們不是為初創公司研製產品籌集資金，而是為一些患上大病而又有經濟困難的人籌集醫療費用。當然，捐款人也不會收到什麼產品作為回報。

據悉，這種「大病籌款平台」最早大約是在2015年前後出現。歷史較長、比較正規、爭議相對較少（只能說相對）的有「水滴籌」、「無憂籌」、「輕鬆籌」等。其中，「水滴籌」聲稱，由2016年到2018年9月已為80多萬名有經濟困難的大病患者提供服務，累積籌款金額超過100億元（人民幣，下同），捐款人高達約3.4億人次。截至2021年底，已為接近240萬名有經濟困難的大病患者提供服務。

平台收取籌款額「分成」

一般來說，發起籌款的患者需要提交其身分證明（身分證或戶口本）、銀行卡，病情診斷（檢查報告、診斷證明等），以及住院治療的單據等資料。如果患者家裡有殘疾人，或者是貧困戶、低保戶，也可以提交相關資料，以及自行撰寫一篇籌款文章，讓他人了解其困難情况。

至於這種籌款方式牽涉的費用，包括服務費（籌款平台收取的費用）、提現費（支付平台收取的手續費，由籌款平台代收），以及籌款平台代為寫文章的費用，有些籌款平台更有所謂「文章排版費」。

這些費用通常都是以籌款金額的某個百分比計算。例如，服務費是籌款金額的3%，以5000元為上限；提現費是籌款金額的0.6%；「文章排版費」是籌款金額的0.8%之類。

審核如「走過場」 公眾漸「審美疲勞」

不少「大病籌款平台」初期未必會全部收取這些費用，以打響知名度和搶奪市佔率。

可是，這些平台是商業機構，在收入不多的情形下，它們的核實工作自然也傾向簡單，只是線上審核發起眾籌者提供的資料的相片，令人懷疑只是「走過場」（製作假文件或借用他人病歷在內地很容易）。

據悉，這些「大病籌款平台」暫時只有極少設有現場審核員（有說是義工），會向醫務人員核實籌款事件的真實性和準確性。但隨著籌款個案愈來愈多，漸漸揭發到一些騙案，加上每宗籌款金額愈來愈大，令網民漸漸出現「審美疲勞」。

有內地網民透露，近年從微信朋友圈中看到的這類籌款個案以倍數大增，而且每宗的籌款金額更由早期的3數萬元，大幅上升至30萬元至50萬元，令他們感到麻木和非常懷疑。

職業「助推人」索取六成分成

不過，說到最影響到這種籌款方式的名聲和真實病人的利益的，則是所謂「職業助推人」的出現。

眾所周知，互聯網上的活動能否成功，流量是其中一大關鍵，不論網購、直播帶貨還是眾籌，也不例外。哪個行業需要流量，都會有人以「助推」和製造高流量作招徠以收費。

雖然這些專門打籌款病人主意的「職業助推人」號稱不成功不收費，但他們索取的分成居然高達籌款金額的六成至八成，比「大病籌款平台」和支付平台收取的費用還要高得多，直接令籌款失去意義。

筆者認為，官方急需設立一套發牌制度，並且監管這種「大病籌款平台」的收費方式，指定每項收費和總收費的上限。但最頭痛的，是如何杜絕「職業助推人」。恐怕只能透過社工、義工和媒體等教育籌款的病人，絕不要光顧「職業助推人」。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]