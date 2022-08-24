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京東物流業績改善 上季轉賺2.13億

【明報專訊】京東集團（9618）昨日「放榜」，系內兩家上市公司同日公布的半年業績均有改善。其中京東物流（2618）次季淨虧損大幅收窄，由去年同期的42.14億元（人民幣，下同）大幅收窄至8338.2萬元。以非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，京東物流次季更轉虧為盈賺約2.13億元，去年同期為虧損1.36億元。不派中期息。京東物流昨天收升0.1%，報14.1港元。

收入按年增兩成

截至今年6月底止3個月，京東物流收入錄得312.72億元，按年增加兩成（見表）。其中一體化供應鏈客戶貢獻201.61億元收入，按年增加10.7%；其他客戶貢獻111.11億元收入，按年增加41.6%。

同系的京東健康（6618）亦公布，上半年純利錄得2.23億元，扭虧為盈，去年同期為虧損4.54億元。調整後純利為12.11億元，按年增加82%。不派中期息。京東健康昨天升1.5%，報57.75港元。

京東健康半年轉賺2.23億

截至今年6月底止6個月，京東健康收入按年增加48.3%至202.25億元。其中，來自醫藥和健康產品銷售的收入為174.82億元，按年增加48.6%；平台、廣告及其他服務的收入錄得27.43億元，按年增加46.2%。期內，京東健康年度活躍用戶數1.313億，按年增加2270萬。