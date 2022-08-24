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快手虧損收窄至13億 內地提前兩季錄盈利

【明報專訊】內地短視頻平台快手（1024）公布次季業績，受惠疫情逐漸緩解，收入按年升13.4％至216.95億元（人民幣，下同），勝市場預期。經調整淨虧損按年顯著收窄至13.12億元（見表），勝市場預期，經調整EBITDA更按年轉賺4.07億元，去年同期經調整EBITDA虧損約35.6億元。創始人兼首席執行官程一笑表示，內地分部業務提前兩季實現盈利，下半年會繼續通過技術更新及嚴格的成本控制，提升整個組織的效率。快手績前微升0.7％。

線上營銷收入升一成

各業務表現方面，受惠疫情逐漸緩解，線上營銷服務收入按年升10.5％至110.06億元，季內電商出現恢復迹象，平台電商商家貢獻廣告收入呈健康增長趨勢和更強韌性。直播收入按年升19.1％至85.65億元，主要受惠付費用戶增長，季內平均月付費用戶按年升21.8％至5420萬人。

至於包括電商在內的其他服務收入按年升7.1％至21.23億元，次季電商交易總額按年升31.5％至1912億元。程一笑表示，儘管受宏觀經濟影響，大眾對非必需品需求減少，但平台上家電及美妝商品交易均有增長。

平均日活躍用戶3.47億戶新高

截至6月底止，快手平均日活躍用戶3.47億戶，創新高，按年升18.5%；每位日活躍用戶日均使用時長達125.2分鐘，按年增長17.1%。程一笑表示，次季業績取得突破性表現，儘管受宏觀經濟影響， 各業務線收入達穩健增長，內地業務實現盈利為重要里程牌，以顯示集團商業模式的韌性及可持續性。

季內，經營虧損按年顯著收窄至30.59億元，當中內地業務轉賺9362.3萬元，去年同期虧損10.26億元。海外業務經營虧損按年亦顯著收窄至16.06億元，未分攤項目亦按年收窄至15.47億元。