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平保半年多賺4％ 新業務價值跌28.5％

【明報專訊】中國平安（2318）公布上半年業績，主要業務指標壽險及健康險新業務價值，按年下跌28.53%至195.73億元（人民幣，下同）（見表），略較市場預期下跌29%為佳，但仍為平保2007年披露中期新業務價值以來，按年跌幅最大的上半年表現。單計第二季新業務價值為69.84億元，按年下跌16.93%，較第一季33.67%收窄。平保表示，新業務價值下跌，是受新冠疫情持續影響，加上居民消費意願減弱，長期保障型產品消費支出放緩，以及多個地區線下銷售活動受限所致。

中期息0.92元人幣 按年升4.6%

平保上半年純利為602.73億元，按年上升3.91%，撇除投資波動、一次過因素等的歸屬於母公司股東營運利潤為853.4億元，按年上升4.28%，每股中期股息，按年上升4.55%至0.92元。受惠疫情影響實際賠付較低，以及保單繼續率有所改善等，帶動壽險業務營運利潤按年上升17.45%至589.93億元。平保計算新業務價值的首年保費，按年下跌13.1%至761.32億元，新業務價值率亦按年下跌5.5個百分點，至25.7%。利潤率較高的代理渠道長期保障型保險，上半年新業務價值和首年保費分別按年下跌55.2%和58.4%，平保表示，上半年環球資本市波動，內地疫情多點散發，經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，居民消費恢復仍面臨諸多挑戰，對該業務有一定影響。

截至上半年末，個人壽險銷售代理人數，按年減少四成至51.91萬人，較去年底則減少13.52%。平保自2019年底開始壽險改革，期望透過提高代理質素和保單利潤，取代過去依靠代理和保費規模增長的模式。該行稱，壽險改革已初具成效，以數據分析及業績、質量、行為等科學化指標管理代理業務，上半年代理人均新業務價值按年上升26.9%。

平保財產保險上半年營運利潤按年下跌22.33%至83.81億元，業務指標綜合成本率按年上升1.4個百分點至97.3%，其中賠付率按年上升2.2個百分點至69.1%。平保表示，受新冠疫情影響，對小微企業生產經營產生重大影響，導致保證保險賠款支出上升。平安銀行淨利潤按年升25.62%，至220.88億元，科技業務營運利潤按年跌23.8%，至53.04億元。