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銀債首日認購反應佳 匯豐中銀稱人數創新高

【明報專訊】第7批銀色債券昨日開售，兩家牽頭銀行匯豐銀行及中銀香港（2388）均稱認購反應熱烈，認購宗數及人數分別創首日新高。

中銀香港表示，每人平均認購超過20手。中信銀行及招商永隆銀行亦稱客戶平均認購金額約為25萬元，亦有人認購至上限額度100萬元。新一批銀色債券昨日起至9月2日（下周五）下午2時接受認購，每手為1萬元，債券年期為3年，息率與通脹掛鈎，今期保證息率上調至4厘，總發行額最高450億元。

下周五截止認購

銀債申購額度為每人最多100萬元，以4厘計算，如能買入20手，3年後可獲利息2.4萬元。如果在持有期間不幸離世，銀債可當作一般財產依法轉讓給繼承人。1963年或以前出生，即60歲或以上人士，持有有效香港身分證，便可透過坊間20家配售銀行，或指定27家經紀證券行申請，申請人不可重複申請。大部分銀行及證券行均豁免認購費、託管費、代收利息費、到期贖回債券費等費用。

中銀料每人可獲15至20手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今批銀債經手機銀行認購的客戶大幅上升超過五成。由於是次保證息率不會少於4厘，加上發行規模最多可增至450億元，預計今年整體認購人數及金額均有機會創新高，預計每人將可分派到15至20手。該行鼓勵客戶透過電子渠道或電話方式認購，亦可到分行專櫃親身認購。