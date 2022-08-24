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恒地半年基礎盈利少逾三成 下半年擬推9項目 冀港盡快免檢通關

【明報專訊】恒地（0012）昨日收市後公布，截至今年6月底，上半年基礎盈利倒退34%至51.37億元，主要由於集團去年同期將美麗華（0071）合併附屬公司入帳，今年則缺乏相關收益，令其他收入淨額急跌。集團原定今年推售12個項目，上半年樓市因第五波疫情一度停滯，下半年將繼續推售9個項目，反映集團未有打算放慢銷售步伐。

恒地股價昨日績前微跌1.6%。計及投資物業估值虧損部分，集團中期純利為47.81億元，按年少賺27%。中期息維持每股派0.5元。

農地土儲最多發展商 涉4510萬呎

恒地上半年收入增長8.1%至95.06億元，當中主要來自香港物業銷售貢獻約40.79億元，按年增長一成。集團上半年土地儲備再有進帳，當中包括新購入約23萬方呎新界土地，令旗下新界土地儲備增加至4510萬方呎，繼續成為農地土儲最多發展商。

恒地原計劃今年在港推售12個項目，惟疫情明顯阻慢進度，當中長沙灣「映築」在第五波疫情爆發下推售，至今年6月底售出約八成集團應佔住宅單位；集團直至第二季疫情轉趨穩定下，才再推售旺角「利奧坊‧壹隅」、啟德「THE HENLEY第2期」及紅磡「必嘉坊‧曦匯」，上半年合約銷售額合計約61.12億元，按年減少約22%。集團於昨日業績公告提到，下半年將推售9個項目（見表），意味步伐不會因疫情阻延減慢。

租金收入整體升9.6% 港跌2%

收租業務方面，集團上半年租金收入增長近一成，惟本港租金總收入按年下跌2%至32.11億元。當中持有40.77%權益之國際金融中心項目，於期內租金總收入較去年同期下跌8%至8.55億元，主要由於疫情關係向部分受影響租戶所提供之租金寬減。截至今年6月底，集團主要收租物業平均出租率為93%。

恒地在業績中提到，由於疫情反覆、俄烏戰事持續、中美地緣政治緊張，以及通脹升溫導致多個主要經濟體系均接連加息，令市場憂慮全球將陷入衰退。但集團認為，本港目前經濟基調仍保持良好，而政府除推出新一輪消費券以刺激經濟外，亦致力推動與大灣區加強融合，長遠將有助提升香港作為國際金融中心之地位，表示希望香港早日恢復免檢通關，以帶動本港樓市以至整體經濟持續平穩發展。

明報記者