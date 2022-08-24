科興疫苗銷量降 中生製藥少賺77%

【明報專訊】中國生物製藥（1177）公布截至6月底中期業績，期內收入按年升5.9%至151.9億元（人民幣，下同），不過受聯營公司科興中維拖累，純利大跌77.3%至19.2億元，每股基本盈利0.103元，每股派中期息6港仙，按年升兩倍（見表）。中生製藥表示，隨着市場環境不斷變化，科興的新冠疫苗銷量下降，使集團應佔聯營公司及一家合營公司盈利按年大跌93.4%至5.03億元，實質盈利貢獻僅4.69億元。
中生製藥昨收報4.11港元，跌1.68%。期內，集團主營業務收入均錄得增幅，新產品收入升24.6%至66.1億元；抗腫瘤用藥收入升16.7%至49.6億元；創新藥收入升14.2%至34.9億元。此外，期內研發總開支增16.5%至21.92億元，正進行臨牀試驗和申報生產之在研產品共418件，其中抗腫瘤用藥230件、呼吸系統用藥31件、肝病用藥29件、心腦血管用藥16件、內分泌用藥9件、外科3件、鎮痛4件及其他類用藥96件。
中生製藥預期，創新藥收入佔比年底將升至24%，收入將在2023年突破100億元大關，創新藥收入佔比進一步提升。集團將致力傳統公立醫院銷售，擴大營銷管道、新營銷手段資源、擴大新營銷收益佔比等收入體系，聚焦於創新度高及具市場潛力產品。