美綜合PMI見27月低 加息預期持續 美10年債息3厘徘徊

由於市場憂慮全球經濟轉弱抑制燃油需求，國際油價已連跌3個月。油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯建議油組與盟友（OPEC+）減產，以扭轉油價跌勢。受沙特的減產言論刺激，國際油價午夜前升約3%，布蘭特期油逼近每桶100美元。

沙特籲減產 油價午夜前升3%

美國7月新屋銷售按月跌12.6%，是今年以來第6次下跌。按季折合成年率為51.1萬間，是2016年1月以來最低。儘管美國數據轉弱，但受加息預期影響，美國10年期國債孳息率午夜前處於3厘邊緣，在1個月高位徘徊。美股三大指數在周一大跌後，午夜前個別發展，道指跌約100點，納指微升。梅西百貨（Macy's）警告，消費者對服裝等非必需品花費的開支將會減少，可能需要大幅減價清貨，下調全年收入及盈利預測，不過其股價午夜前升6%。這部分由於投資者一直看淡Macy's，很多負面因素已反映在股價之上。視像會議軟件Zoom（美：ZM）在截至7月底的第二財季利潤按年減少86%，並下調全年收入及盈利預測，其股價午夜前挫近15%。

標普全球資深經濟學家瓊斯（Sian Jones）表示，PMI數據反映美國私營部門的健康狀况進一步令人不安。由於加息和通脹壓力影響消費者支出，需求再受到抑制。受疲弱的數據影響，美匯指數下滑至108.2。不過歐元兌美元繼續在1算以下徘徊。

歐元區綜合PMI連續兩月收縮

俄羅斯對歐洲的天氣然供應存在不確定性，推動能源價格上漲。通脹持續高企，削弱了歐元區消費者需求。歐元區8月綜合PMI初值降至49.2，連續兩個月處於榮枯線以下，為18個月新低，預示衰退風險增加。歐元區8月製造業PMI初值降至49.7，是2020年6月以來最大跌幅。歐元區8月服務業PMI跌至50.2，勉強避過收縮。但這兩個行業的新訂單下降，反映未來幾個月的表現將持續疲軟，而工廠報告庫存增加，反映製造業生產在短期內幾乎沒有改善的前景。此外，歐元區兩大經濟體德國和法國的8月PMI初值均處於收縮水平。數據反映歐元區經濟可能已處收縮狀態，巴克萊預計歐元區第四季和明年第一季將經濟收縮。

原材料及能源價格上升，加上全球需求減弱，日本8月製造業PMI初值跌至51，其製造業活動放緩至19個月低位。日本8月服務業PMI初值跌至49.2，是今年3月以來首次收縮。日本8月綜合PMI跌至48.9，是今年2月以來首次收縮，反映日本經濟動力轉弱。

（綜合報道）

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