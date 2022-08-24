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韓圜兌美元見13年低位

【明報專訊】市場預期聯儲局主席鮑威爾可能在Jackson Hole全球央行年會放鷹，令韓圜兌美元面臨更大的貶值壓力。韓圜兌每美元周一低見1346，為13年低位，昨繼續偏軟，收報1345.5，在13年低位徘徊。為阻止韓圜跌勢，韓國外匯管理局昨曾對匯市作出口頭干預，警告將徹底審視海外市場是否存在投機行為。韓國總統尹錫悅亦表示，將通過緊急經濟對策會議等管控匯率風險。韓圜的跌幅昨一度收窄。

投資者傾向追求更高的回報，美元強勢引發對韓國市場資本外流的擔憂。韓國是出口導向型經濟體，維持本幣匯率穩定相當重要。自今年以來，受聯儲局加息等因素影響，韓圜兌美元已貶值超過一成。受韓圜疲軟等因素影響，韓國7月通脹率按年升6.3%，創近24年高位。

部分分析認為，韓國當局作出口頭干預，可能會降低韓國央行在本周四議息會議大幅加息的風險。分析師預期，韓國央行本周將加息0.25厘。該央行上月為遏抑通脹，大幅加息0.5厘。

分析：韓官方出口術

大幅加息風險降

加息旨在抑制通脹，但可能會增加償債負擔，並拖慢經濟增長。韓圜貶值雖有助提振出口，但面對全球經濟轉弱，該國出口有所放緩，並已連續多月錄得貿易逆差。韓國海關數據顯示，受進口能源價格高企等因素影響，8月頭20天，韓國的貿易逆差為102億美元。若此趨勢持續，該國可能會在8月錄得連續5個月貿易逆差。倘貿易逆差持續，將會為韓國外匯儲備帶來下行風險。

（綜合報道）

[國際金融]