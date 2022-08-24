moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠

【明報專訊】將於9月上市的iPhone 14，料將提早於印度生產。彭博社引述消息人士稱，蘋果（美：AAPL）計劃在中國製造的首批iPhone 14出貨後約兩個月，開始在印度生產iPhone 14。換言之，首批iPhone 14於9月在中國出貨後，印度的工廠可能會於10月底或11月完成首批iPhone 14，預示兩地技術差距正在收窄。

中印差距或收窄至兩月

印度的iPhone生產時間往往較中國遲6至9個月，最新差距可望收窄至兩個月，但不會完全同步。據稱，iPhone主要製造商鴻海（台：2317）研究從中國運送零件到印度，並在印度南部城市清奈（Chennai）郊外的工廠組裝iPhone 14。

消息稱，蘋果與供應商加緊合作，以加快在印度的生產進度，實現供應鏈多元化。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤曾預測，由新一代iPhone開始，蘋果將在中印兩國差不多同步出貨。不過，消息人士稱，蘋果和鴻海認為，今年實現這目標並不務實，但這仍是長遠目標。

為退出對Twitter（美：TWTR）的收購，全球首富馬斯克入稟法院，要求傳召Twitter前行政總裁多爾西（Jack Dorsey），以獲取多爾西與Twiter其他高層就虛假或機器人帳戶問題所進行的內部通訊。馬斯克一直認為，Twitter活躍用戶數量的說法屬虛假陳述，並以此作為推翻交易協議的理據。此案預計於10月17日在特拉華州法院審理，審訊為期5天。

（綜合報道）

[國際金融]