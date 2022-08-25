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OTT業務重回升軌 EBITDA增2.3倍

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）旗下以「myTV SUPER」為主的OTT業務，經過去年下半年業務表現下挫後，今年上半年度重回升軌，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增近2.3倍至2591.4萬元（見表）。不過，活躍用戶數量似有所減少，截至今年6月底止，myTV SUPER月活躍用戶約180萬，較去年底的190萬下跌。集團首席技術官暨MyTV SUPER Group總裁程哲昨日表示，近期力谷的myTV Gold已達14萬名用戶，約增加2萬，惟沒透露付費用戶數據。

月活躍用戶反跌

根據2021年報，myTV Gold的客戶數目約12.35萬。法律及國際業務副總經理暨署理公司秘書陳樹鴻補充，TVB Anywhere連同App、機頂盒及第三方合作等渠道，總登記用戶數目增至1100萬。無論收費服務及免費服務，對推動收入增長都重要。這相比去年度年報所載的900萬名用戶，增加200萬戶。

TVB上半年的數據顯示，OTT業務的廣告收入按年增長19%至3100萬元；反而因為體育組合服務到期，導致訂購收入下滑15%至1.33億元。但受惠於體育內容成本下降，因此OTT的EBITDA錄得較大增長。程哲亦稱，在OTT的廣告及付費收入已見恢復甚至錄增長，推動EBITDA增長兩倍。集團主席許濤補充，在OTT之外，他們亦在facebook、Instagram及YouTube投入不同的長短視頻及音樂內容，亦在內地不同平台建立粉絲群。