OTT業務重回升軌 EBITDA增2.3倍

月活躍用戶反跌

根據2021年報，myTV Gold的客戶數目約12.35萬。法律及國際業務副總經理暨署理公司秘書陳樹鴻補充，TVB Anywhere連同App、機頂盒及第三方合作等渠道，總登記用戶數目增至1100萬。無論收費服務及免費服務，對推動收入增長都重要。這相比去年度年報所載的900萬名用戶，增加200萬戶。

TVB上半年的數據顯示，OTT業務的廣告收入按年增長19%至3100萬元；反而因為體育組合服務到期，導致訂購收入下滑15%至1.33億元。但受惠於體育內容成本下降，因此OTT的EBITDA錄得較大增長。程哲亦稱，在OTT的廣告及付費收入已見恢復甚至錄增長，推動EBITDA增長兩倍。集團主席許濤補充，在OTT之外，他們亦在facebook、Instagram及YouTube投入不同的長短視頻及音樂內容，亦在內地不同平台建立粉絲群。