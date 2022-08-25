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優品360「染紅」 招商局擬入股49％

【明報專訊】繼City'super後，再有零售品牌「染紅」，優品360（2360）昨收市後宣布，控股股東林子峰及許毅芬，與招商局海通貿易簽訂諒解備忘錄，擬向招商海通按相同比例出售共49%持股，以昨日收市價計，涉及股份市值近10億元；倘交易落實，招商局將成為優品360單一大股東，林子峰和許毅芬兩人合計的股權則降至26%。

林子峰許毅芬持股將降至26%

優品360昨日收市報2.02元，跌4.7%。通告提到，招商局海通貿易是一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合貿易公司，於內地10個城市設有附屬公司及有7間海外分公司，其為招商局集團的全資附屬公司。如交易在未來9個月內未簽訂決定性的買賣協議，諒解備忘錄將會自動終止。

有市場人士估計，參考同業估值，收購作價約為集團市盈率約25至30倍，惟據了解，雙方仍在洽商中，暫未有定案。以優品360去年度每股盈利0.11元計，上述估值相當於每股出價介乎2.75至3.3元，較現價溢價約三至六成。

據了解，招商海通在內地亦有經營零食貿易生意，優品360引進招商海通成最大股東後，將便利在大灣區以至全內地佈局發展，加快業務拓展步伐。此外，是次招商海通僅收購優品360的49%股權，未達至成為其子公司合併財務報表，或意味優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。

收購價市盈率25至30倍

資料顯示，優品360由主席兼執董林子峰及執董許毅芬創立，許毅芬的兄長許志群為集團行政總裁，2019年反修例運動期間被標籤為「福建幫」，店舖受到不同程度破壞，翌年林子峰和許毅芬「分家」，二人原先由經私人公司朗逸（Long Ease）持有優品360的75%權益，轉為雙方各持朗逸的五成股權，即集團37.5%股權。倘今次交易落實，兩人持股將下降至合共26%。

截至今年3月底，集團在內地共經營兩間分店，澳門及香港分別有6間及130間。集團早前表示，上個財年以深圳作為內地市場的首個據點，開設兩間零售店，將會積極探索成功的盈利模式，應用至大灣區其他城市，加快大灣區的發展佈局，並將銷售網絡拓展至全國。