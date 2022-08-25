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平保：支持任何提升匯控效益措施意見

【明報專訊】近月要求匯控（0005）分拆亞洲業務的倡議，市傳是由主要股東中國平安（2138）推動。匯控月初拒絕建議後，被問及平保會否繼續推動分拆，平保首席投資官鄧斌（小圖）在業績會未有正面回應，表示作為股東歡迎任何改善業績、提升效益的措施和意見。聯席首席執行官陳心穎另在傳媒訪問時強調，平保並非維權投資者（activist investor），該行已投資匯控7年，為重要的投資，因此關心長期回報。

稱提意見 非維權投資者

陳心穎表示，激進投資者會發表公開信向公司提出要求，但該行沒有更多談及其投資，也沒有向外透露任何與匯控的私人對話。「如果我要在每項風險資產的投資都作為激進投資者，我將會非常繁忙」。鄧斌在昨日則表示，平保作為一個長期與匯控合作的公司，希望匯控愈做愈好，「未來的情况怎麼走要看匯豐，我們支持它所有向好向上的努力」。

平保昨日股價早段最多升4.31%，收市報44.05元，逆市升2.56%，是貢獻恒指升幅最多的藍籌。大行多指平保上半年新業務價值符合預期，富瑞表示樂見中期股息增加，和代理人數跌幅放緩，評級仍為「買入」，目標價上升33%至58元。瑞銀則認為下半年新業務價值按年跌幅可再收窄至5%，增長挑戰已在股價反映，給予63元目標價和「買入」評級。

平保上半年新業務價值按年跌28.5%，陳心穎表示，撇除去年底集團調整壽險假設則跌20%。因應市場對儲蓄產品需求較高，該行調整產品結構，減少保障產品令新業務價值率下降，不過代理人數跌幅已按季收窄。她指該行的壽險改革見成效，在已改革12至18個月的營業部，新業務價值第二季按年已有增長，營業部將按計劃在年底前完成餘下35%的改革工作。

對於下半年表現，平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示仍有挑戰，宏觀經濟不明朗，令客戶對保險需求減弱，疫情零星爆發也影響實體銷售活動，該行將繼續以綜合金融和醫療產品推動業務，同時壓縮成本和費用，以確保全年業績有較好表現。他又稱，現時股價仍被低估，與公司價值脫鈎，目前股價的內含價值倍數約0.5倍，處於歷史低位。

內地房地產債務問題嚴重，鄧斌表示，集團在險資、銀行、信託等房地產風險完全可控。房地產投資佔整體險資投資的5.2%，其中一半投資為在北上廣深的長期收租物業，產生現金流能滿足保險負債，該行仍有興趣投資於物流、工業園、基建、商業辦公室，惟較難找到優質項目；另因為該行內部信用評級採用的標準遠高於外部評級，因此持有的債券信用風險非常可控。