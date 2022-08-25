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瑞聲半年少賺62% 停派中期息

【明報專訊】受全球宏觀經濟影響，智能手機需求疲弱，手機設備股瑞聲科技（2018）半年及次季淨利潤按年跌超過一半。瑞聲昨日中午公布業績，半年收入按年升9.3%至94.12億元（人民幣，下同），淨利潤跌62%至3.5億元，每股基本盈利0.29元，不派中期息，去年則派每股0.2港元（見表）。瑞聲投資者關係總監黃美娟於業績記者會上稱，密切關注智能手機的需求走勢，並料下半年Android智能手機需求反彈力不會太強，將透過與客戶協調，減庫存，提高毛利水平。

瑞聲股價午後反彈5%，收報13.98港元，全日升1%。由於經營規模擴張伴隨的產品結構變化，以及光學行業競爭加劇，單品價格下滑影響上半年毛利。毛利跌26.2%至17.83億元，毛利率跌9.2個百分點至18.9%。單計次季表現，收入升4.6%至45.16億元，勝預期，純利跌62.8%至1.45億元，亦勝預期；毛利率跌6.7個百分點至18.3%。

瑞聲預計聲學業務下半年將獲得更多項目，提高車載聲學市場影響力，又指未來會靠現有客戶網絡提高市佔率，追求降低生產成本，實現多元化業務發展。聲學業務半年收入41.39億元，按年持平；光學業務收入升24.7%至18.52億元。