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大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%

標籤：經濟

【明報專訊】大新銀行（2356）公布中期業績，純利按年跌1%至10.99億元，每股中期息派10仙。其中信貸減值按年大增1.6倍，錄得虧損3.05億元，源於企業銀行業務及澳門銀行業務大跌。逾期貸款達14.39億元，佔比達1.04%，半年增0.48個百分點。不過由於內地業務穩定，重慶銀行投資的減值撥備減少逾四成，令部分信貸質素轉差的影響被抵消。大新銀行執行董事及副行政總裁麥曉德表示，部分信貸減值支出與內房相關業務風險有關，惟內房佔整體貸款只佔低單位數，對壞帳影響較低。

淨息差持平 服務費等收入跌25%

期內，大新銀行總營運收入26.27億元，按年下跌約4%。當中淨利息收入20.2億元，按年增2.9%，主要由於賺息資產總額有所增加；淨息差1.74厘，按年持平；服務費及佣金收入4.82億元，按年下跌約24.9%，主因第五波疫情致投資氣氛轉差，及銀行交易量下降。母公司大新金融（0440）同日公布業績，純利8.33億元，按年減少5.5%，中期息派33仙。

早前內地政府宣布一系列支援內房措施，麥曉德認為，有關措施有望令內房回穩，惟內房前景仍然未明朗，該行或需再加大減值支出。

王祖興：上半年資金成本上升

在加息環境下，大新銀行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，上半年資金成本上升，透過存款及賺息資產組合令淨息差維持平穩，預期息率將進一步向上，銀行淨息差將會改善。他稱，由於港府再下調全年經濟增長預測，預期下半年貸款需求仍然低迷，企業貸款需求料持續疲弱。對於近日已有大行上調鎖息上限，該行表示，將密切留意有關走勢，並適時調整息率及鎖息上限。