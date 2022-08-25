大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%

淨息差持平 服務費等收入跌25%

期內，大新銀行總營運收入26.27億元，按年下跌約4%。當中淨利息收入20.2億元，按年增2.9%，主要由於賺息資產總額有所增加；淨息差1.74厘，按年持平；服務費及佣金收入4.82億元，按年下跌約24.9%，主因第五波疫情致投資氣氛轉差，及銀行交易量下降。母公司大新金融（0440）同日公布業績，純利8.33億元，按年減少5.5%，中期息派33仙。

早前內地政府宣布一系列支援內房措施，麥曉德認為，有關措施有望令內房回穩，惟內房前景仍然未明朗，該行或需再加大減值支出。

王祖興：上半年資金成本上升

在加息環境下，大新銀行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，上半年資金成本上升，透過存款及賺息資產組合令淨息差維持平穩，預期息率將進一步向上，銀行淨息差將會改善。他稱，由於港府再下調全年經濟增長預測，預期下半年貸款需求仍然低迷，企業貸款需求料持續疲弱。對於近日已有大行上調鎖息上限，該行表示，將密切留意有關走勢，並適時調整息率及鎖息上限。