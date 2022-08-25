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中國中免暗盤價「潛水」

標籤：經濟

【明報專訊】年初至今集資規模最大的新股中國中免（1880）今日掛牌，以158元定價，位於招股價143.5至165.5元的中間以上範圍。該股昨日於「八號波」前暗盤「潛水」，低開152元，一度最多跌6.9%，見147.1元。於富途挫4.81%，收報150.4元，以一手100股計，每手帳面蝕760元；於輝立跌4.75%，收報150.5元，每手帳面蝕750元；於耀才跌4.37%，收報151.1元，每手帳面蝕690元。

於富途暗盤每手帳蝕760元

其他新股方面，阿里巴巴（9988）有份持股的洪九果品（6689）昨起招股，招股價介乎40元至52元，擬合共發售1401.25萬股H股，當中約九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多7.29億元。

該股每手100股，一手入場費5252.41元，招股將於下周一（29日）截止，並於9月5日在港交所（0388）掛牌上市。獨家保薦人為中金公司。

洪九果品樂華娛樂未足額認購

綜合多家券商數據，目前洪九果品及同於昨首日招股的樂華娛樂（2306）均未獲足額認購，分別暫錄1162萬元和4770萬元孖展。

當中，洪九果品方面，富途借出900萬元，華盛借出82萬元，輝立借出80萬元；至於樂華娛樂，富途借出2200萬元，老虎國際借出2150萬元，輝立借出140萬元。

明報記者