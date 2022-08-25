羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷

【明報專訊】年初以來內地併購活動未見活躍，羅兵咸永道中國內地及香港金融併購交易服務主管合伙人陳宣統表示，受疲軟的股票和房地產市場等因素的影響抑制了活躍的併購環境。除非這些不利因素得到緩解，否則預計下半年內地和海外併購交易將保持低迷，私募股權基金投資活動數量也將略低於上半年。羅兵咸預計，影響上半年併購交易的不利因素將延續到下半年，包括監管不確定性、地緣政治局勢緊張、反壟斷措施等。