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加息挫上季豪宅市場 美發展商銷售跌六成 全國樓價3年首跌 按月跌幅11年最大

【明報專訊】利率上升之際，美國豪宅市場受衝擊。美國最大豪宅發展商Toll Brothers（美：TOL）公布截至7月底的第三財季業績，該季已簽署的購買房產合約按年跌60%，跌至1266套房屋，不及分析師預期的一半。該公司最新預計，整個財年將交付1萬至1.03萬套房屋，低於此前預期的1.1萬至1.15萬套。此外，昨公布的美國7月待完成房屋銷售按月跌1%，按年跌19.9%。按揭軟件供應商Black Knight的數據顯示，美國7月樓價按月跌0.77%，是接近3年來首次下跌，並且是2011年1月以來最大單月跌幅。

Tesla拆股生效 昨早段揚

樓市降溫之際，美國一些經濟指標有放緩的迹象。美國7月耐用品訂單初值按月持平，預期為增長0.6%。不過聯儲局官員一再「放鷹」，美匯指數昨再次升穿109，在接近20年高位徘徊。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿3.36厘，美國10年期國債孳息率升穿3.1厘。美股三大指數早段窄幅上落。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股票1拆3的計劃生效，周三收市後向股東派發額外的股票，其股價早段向上。

在新冠疫情期間出現一波買樓熱潮後，美國發展商正面臨需求下滑。美國7月新屋銷售按月跌12.6%，以年率計跌至51.1萬間，是2016年1月以來最低。

上周抵押貸款申請指數跌1.2%

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌1.2%至270.1；一年前的數值為737.1。在截至8月19日當周，貸款額在64.72萬美元或以下的30年期固定按揭利率平均為5.65厘，高於前一周的5.45厘。

Toll Brothers的客戶大多有能力負擔均價100萬美元的豪宅。不過利率上升影響高端客戶的換樓意欲，且二手樓銷售放緩，也令潛在的換樓客較難換購價格更高的豪宅。

儲局官員：今年要再加息兩厘

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）周二「放鷹」，強調要繼續加息，直至有明確證據顯示高通脹正在回落。他指出，如果美國通脹回落至4%，聯儲局才需放緩加息步伐，以確保加息不會導致經濟衰退，但考慮到目前通脹高企，聯儲局需看到通脹正逐步回落至2%的證據才能放慢加息。卡什卡利預計，聯儲局今年底前還要再加息兩厘。

不過高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出，美國已兩度加息0.75厘，除非經濟數據有重大意外，否則9月只會加息半厘。他預期聯儲局主席鮑威爾不會在周五的Jackson Hole全球央行年會透露具體的加息幅度，但可能會提及過度緊縮的風險。

（綜合報道）

[國際金融]