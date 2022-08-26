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人行警告勿拋售 人幣昨止跌 路透：數家銀行接電話通知 分析：冀二十大前穩定

【明報專訊】路透社引述消息報道，內地外匯監管機構周三曾致電數家銀行，警告他們不要大舉拋售人民幣。其中一家銀行人士透露，大量買美元招徠了央行的電話。中國外管局回應路透社查詢稱，8月沒有看到金融機構不合理地購買大量外匯，匯率預期穩定，有助人民幣在合理均衡水平基本企穩。人民幣昨日扭轉近期跌勢，人民幣中間價較前日調降0.22%至6.8536元，較市場預測均值偏強120點子（1元等於1萬點子），創近兩年半以來最大偏強幅度。有分析指內地部門的做法是不希望見到有銀行投機交易，並穩定內地金融狀况，又認為人民幣需求龐大，不會過分貶值。

明報記者 鄺海盈

人民幣兌美元在岸價昨收報6.8503，較上日回升151點子，過去4日曾跌約0.47%，低見6.8695，見近兩年低位。離岸人民幣收報6.8627兌1美元，亦回升147點子。

在岸價曾見6.8695兩年低

市場消息稱，人民銀行針對內銀大量買入美元、沽出人民幣提出窗口指導，警告不要大舉沽出人民幣。有交易員認為人行窗口指導，加上人民幣中間價明顯偏強，反映監管機構似乎不希望人民幣過快貶值，有意向市場釋放維穩信號。惟昨截稿前人民銀行未有回覆查詢。

外管局補充，近期美匯急速上升，其他非美元貨幣大幅貶值，但人民幣仍然保持強韌穩健，變動幅度較其他主要貨幣小；另中國強勁的貿易順差和外資利用亦在穩定跨境流動性上，發揮基礎作用。早前有內地官媒曾引用市場分析師稱，人民幣並沒有長期貶值的基礎，惟內地官員則未有表態。

外管局：波幅較其他貨幣小

臻享顧問董事總經理王良享表示，在中共二十大未開幕之前，內地政府着重金融及經濟方面的穩定。在寬鬆貨幣政策下，人行不希望銀行將資金投放於大量的投機交易上，對本土經濟並沒有實質幫助。

分析：人行不希望資金大量投機

他又認為，人民幣兌美元由年初至今只貶值7%，反映在基本面上有需求支持，人民幣不應該走入貶值的漩渦。當中，人民幣最大需求是貿易順差，由今年初至7月，貿易順差達3.14萬億元人民幣，外商直接投資（FDI）及股票方面有淨流入資金；加上美元在加息預期下，美匯上升的速度更加快，料美匯已大致見頂。他預期人民幣於年底將回升至6.65至6.7水平。