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港出口連跌3月 7月份挫8.9%遜預期

【明報專訊】本港上月進出口表現不理想。政府統計處公布，上月出口連續3個月下跌且跌幅逐步擴大，7月份跌8.9%（見圖），跌幅高於市場預期的4.8%。進口按月升轉跌，由6月升0.5%，7月轉跌9.9%，大幅差過預期的0.5%跌幅。月內錄得有形貿易逆差276億元。政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾下，7月商品出口貨值按年繼續下跌。

進口轉跌9.9%

展望未來，環球增長動能減弱，將繼續拖累本港的出口表現，先進經濟體加大力度收緊貨幣政策以壓抑通脹，將打擊環球需求。至於地緣政治局勢緊張和疫情引致的供應鏈干擾亦增添下行壓力。首7個月商品出口貨值按年跌1%，進口貨值升0.2%，有形貿易逆差2346億元。

月內， 輸往亞洲的出口貨值按年跌7.8%，當中輸往日本的出口貨值跌幅最為嚴重，按年跌17.5%，其次內地跌10.7%，台灣跌4.4%。 至於輸往印度出口貨值升33.2%、新加坡升26.5%、馬來西亞升23.7%和越南升19.7%。其他目的地方面，出口至英國出口貨值跌三成，美國跌15.8%，德國跌14.5%。

按貨品類別劃分，通訊、錄音及音響設備和儀器類出口貨值按年跌28.6%，辦公室機器和自動資料處理儀器類出口跌15.3%，電動機械、儀器和用具及零件類跌2.8%，包括珠寶、金飾及銀器的雜項製品類跌10.2%。