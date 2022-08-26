港出口連跌3月 7月份挫8.9%遜預期

進口轉跌9.9%

展望未來，環球增長動能減弱，將繼續拖累本港的出口表現，先進經濟體加大力度收緊貨幣政策以壓抑通脹，將打擊環球需求。至於地緣政治局勢緊張和疫情引致的供應鏈干擾亦增添下行壓力。首7個月商品出口貨值按年跌1%，進口貨值升0.2%，有形貿易逆差2346億元。

月內， 輸往亞洲的出口貨值按年跌7.8%，當中輸往日本的出口貨值跌幅最為嚴重，按年跌17.5%，其次內地跌10.7%，台灣跌4.4%。 至於輸往印度出口貨值升33.2%、新加坡升26.5%、馬來西亞升23.7%和越南升19.7%。其他目的地方面，出口至英國出口貨值跌三成，美國跌15.8%，德國跌14.5%。

按貨品類別劃分，通訊、錄音及音響設備和儀器類出口貨值按年跌28.6%，辦公室機器和自動資料處理儀器類出口跌15.3%，電動機械、儀器和用具及零件類跌2.8%，包括珠寶、金飾及銀器的雜項製品類跌10.2%。