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友邦：防疫放寬 新業務價值復增長

【明報專訊】友邦保險（1299）公布上半年業績，新業務價值為15.36億美元，以固定匯率計算按年跌13%（見表），大致符合預期。單計第二季的跌幅則有改善，新業務價值報6.83億美元，以實際匯率計算按年跌10.4%，較首季的18.9%跌幅收窄。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，隨着Omicron變種帶來的干擾減退，第二季銷售趨勢有改善，集團新業務價值已在6月回復增長。

上半年稅後營運利潤升4%

友邦開市前公布業績，昨日在港股半日市做好，收報77.7元，升4.79%。友邦上半年年化新保費按年跌7%至27.78億美元，新業務價值率為55.2%，按年跌4.1個百分點。稅後營運利潤32.23億美元，按年升4%，惟因短期市場波動，以及利率上升影響金融資產公平值，純利按年轉虧，蝕5.71億美元。每股中期息派0.4028港元，按年增6%。

內地續為友邦最大市場，上半年新業務價值按年跌23.71%，至5.63億美元。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，上半年內地經營環境具挑戰，除了疫情防控，去年上半年亦因監管改變，帶動危疾保險銷售上升，今年則沒有此受惠因素。不過，隨着防疫管理放鬆，內地新業務價值亦在7月重回按年增長。

不過內地業務的新業務價值利潤率，按年急跌14.7個百分點至67.4%，反映利潤率較低的長期儲蓄產品在產品結構上增加。陳榮聲表示，雖然儲蓄保利潤率較低，不過保單額則較大。另外，產品可以滿足內地客戶在退休保障等多方面需求，令產品結構較平衡，有不少儲蓄產品是向已購買保障型產品的客戶銷售。不過他強調，保障產品在上半年仍貢獻大部分新業務價值。

友邦香港上半年新業務價值按年上升3%至3.23億美元。陳榮聲表示，首季本港防疫限制放寬後，第二季代理生產力按季增長8%。內地客戶到澳門投保，帶動上半年內地訪客業務按年有九成增長。澳門7月因為疫情暫停與內地免檢疫通關，他表示澳門佔友邦香港業務的18%，而月初恢復通關後強勁反彈。