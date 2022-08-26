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今年來最大新股 中免半日市險守招股價

【明報專訊】中國中免（1880）昨首日掛牌恰逢「8號波」，港股延至下午開市，中免早段曾跌逾兩成，每手帳面勁蝕最多3800元，其後雖然大部分時間「潛水」，惟近收市前回升，險守招股價158元，全日成交10.53億元。保薦人之一的瑞銀，其亞洲股票資本市場部聯席主管郭自力說，近來本港市况波動，中免作為年初至今集資規模最大的新股，相信能重新打開本港IPO市場，並釋除市場有關國際資金迴避中國資產的疑慮。

瑞銀：可釋國際資金疑慮

郭自力表示，目前本港有許多正在排隊上市的公司，普遍正觀望合適的上市時機，當中不乏大型新股，並指ESG（環境、社會和企業管治）相關行業如電動車，以及消費行業都會是下半年本港市場焦點。他續稱，中免的國際配售投資者多元化，涵蓋「國家隊」、國際及本地投資者，認為市場上對優質資產有興趣的資金仍十分龐大，相信可為其後在港上市的公司帶來更大信心。

是次中免H股上市定價相對A股折讓較小，郭自力認為是反映境外投資者認可集團的長期投資價值，折讓反映公司本身基本因素，期望之後出現兩地市場折扣愈來愈低的趨勢。他續稱，A股和H股出現折扣的情况普遍，因兩地市場並非完全互通，若集團日後獲納入港股通將對折扣收窄有很大幫助。近來不少中資企業有意透過「中歐通」赴歐洲上市，郭自力指出，該機制今年初才由倫敦擴展至瑞士及德國，相信需要時間逐步發展，認為本港作為中資企業海外融資的「首站」，仍具備獨特優勢。不過，他提到，中歐通機制的靈活性是一大賣點，包括GDR（全球存託憑證）可在上市120天後轉回A股市場交易，以及約10%的定價折扣。

該行全球投行部中國區消費、醫療、房地產行業主管諶戈補充，目前留意到消費行業的公司考慮上市地時，均有境內外的需求，以配合其國際戰略部署，相信未來資本市場會有更多產品和渠道，讓中國的消費品走向全世界，以及引進海外消費品至內地市場。

明報記者 葉翠

[新股]