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受惠油價漲 中石油半年多賺55% 中海油純利及中期息均增逾倍

標籤：經濟

【明報專訊】「兩桶油」中石油（0857）和中海油（0883）昨日公布中期業績。受惠國際油價上漲，帶動集團油氣產品銷售價格上升，中石油今年上半年收入1.6萬億元（人民幣，下同），按年增長34.9%；半年多賺55.3%，純利達823.91億元；每股派中期息0.20258元（見表1）。集團預期，下半年油價續高位徘徊，成品油價亦將會受惠經濟恢復回升。另外，中海油中期淨利潤按年大增1.16倍，達718.87億元，打破歷年中期紀錄，每股派中期息0.7港元，按年亦大增1.3倍（見表2）。

中石油和中海油股價昨日在績前分別升1.7%及4.8%。

原油銷量平均價按年升60%

中石油上半年原油銷量6857.4萬噸，按年跌17.2%；平均實現價格每噸4807元，按年升60.1%。天然氣銷量1302.91億立方米，跌2.8%；平均價格每噸2521元，升74.9%。

汽油及柴油銷量則分別跌11.6%及7.6%，惟平均價格升32%及57.9%。期內集團原油產量按年增長2%至4.52億桶，可銷售天然氣產量增4.4%至2.36萬億立方英尺，油氣當量產量增3.1%至8.45億桶。

中石油料未來數年成品油消費低速增長

期內中石油勘探與生產收入4473.5億元，按年增長42.9%；平均實現原油價格為每桶94.65美元，按年增長59.2%；經營利潤升1.67倍。煉油與化工收入5838.52億元，升27.1%；經營利潤升8.5%。天然氣銷售收入2529.42億元，增長27.6%；經營利潤則跌63%，若撇除去年昆侖能源管道資產重組收益影響，則下降26.5%。

中石油總裁黃永章預計，下半年成品油表觀消費量按年增長1.6%，隨着航空出行回升亦帶動煤油需求，電動車數量增加，預期未來數年成品油的消費將保持低速增長。

中海油上半年收入2023.55億元，按年增長83.6%。當中，油氣銷售收入增長75.6%，貿易收入更大升2.38倍。上半年油氣淨產量3.05億桶油當量，創同期新高，按年增長9.6%。

中海油上半年油氣淨產量創新高

中海油展望下半年，指外部發展環境依然複雜多變，集團將密切關注國際形勢和行業趨勢，確保全年生產經營目標順利完成。

明報記者