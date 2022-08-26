moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

全年核心少賺37% 信置末期息仍增

標籤：經濟

【明報專訊】信和置業（0083）昨日公布6月底止全年業績，由於期內主要入帳的項目只包括觀塘凱匯的餘下售樓收益、西貢的133 Portofino及漳州信和•御龍天下三個樓盤，致售樓收入只有108.42億元，按年跌41.7%。連同租務、酒店等其他部門合計，整體收入亦按年跌37.6%，至155.54億元。股東應佔基礎溢利按年跌36.7%，至65.31億元。

期內3項目入帳 售樓收入跌42%

該集團的股東席佔溢利按年跌40.5%，至57.35億元。雖然集團沒有如去年般因為盈利大增而派發特別息，但是每股末期息仍按年增加2.4%，達0.42元。信置主席黃志祥表示，在過去一個年度，推售將軍澳凱柏峰I及II、元朗柏瓏I的第1A期及第1B期，以及黃竹坑的揚海。他預期於2022/23年度，包括元朗柏瓏第二期、黃竹坑站第四期項目及油塘通風樓發展項目，將獲預售樓花同意書。

根據最新上載的分析員簡報，信置待入帳的銷售額達208億元，在整體應佔2040萬平方呎的土地儲備中，香港的土儲佔1460萬平方呎，共有16個項目。集團淨持現金415.34億元。

黃志祥：對港物業巿場前景審慎樂觀

期內信置的租盤表現穩定，分部盈利達31.23億元，按年跌3.5%。由於新加坡及澳洲的酒店業務復蘇，加上港麗酒店參與政府指定檢疫酒店計劃，以及整體提高服務質素及效率，因此分部業務扭虧為盈，賺近9300萬元；證券業務按年增長34.9%，分部賺約2700萬元。

黃志祥指出，雖然最近幾輪加息可能對地產行業構成壓力，然而香港住宅市場仍具復原力及基本因素良好。近月市場成功的住宅物業銷售反映香港的住屋需求依然強勁，集團對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。