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中壽上半年少賺近四成 新業務價值跌14%

標籤：經濟

【明報專訊】中國人壽（2628）公布上半年業績，新業務價值按年跌13.8%至257.45億元（人民幣，下同），略較市場預期254億元為佳。新單保費則按年增長4.1%，至1393.58億元。中壽表示，今年上半年國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，經濟新下行壓力增加。壽險行業受行業深度調整、消費需求釋放趨緩，以及銷售人力規模下降等因素影響，令保費收入增速進一步放緩。

中壽上半年純利為254.16億元，按年跌38%。首年期交保費為798.38億元，按年下降1%，不過利潤較高的10年期及以上首年期交保費，按年上升4.4%至302.26億元，整體個人保險業務的新業務價值率，按年下跌6.1個百分點至30.4%。

總投資收益率降至4.21%

截至上半年底，中壽個險銷售人數為74.6萬人，按年跌35.13%，按季則跌11.82%，該行指銷售隊伍規模逐步企穩，亦在期內加快推動專業化和職業化轉型。

中壽上半年總投資收益率為4.21%，按年下降1.48個百分點，總投資收益為985.42億元，按年下跌16.2%。內地房地產債務問題嚴重，中壽未有披露房地產佔其債權投資比例，但稱信用類投資產品資產質量良好，風險可控。

中壽指出，其信用債以及債權型金融產品，主要投資銀行、交通運輸、非銀行金融、公用事業和能源等領域，融資對象以大型央企、國企為主。截至上半年末，該行持有評級AAA級的信用債佔逾97%；AAA級債權型金融產品佔比則逾99%。